Eddie Vedder vende más de 17.000 entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona

Actualizado 25/03/2019 12:01:04 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viernes salieron a la venta las entradas para los conciertos de Eddie Vedder en España, y ya ha vendido más de 17.000 entradas de sus fechas en el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo mes de junio.

Las entradas para ambos recitales españoles, 22 y 25 de junio respectivamente, se pueden comprar en venta general a través de www.LiveNation.es, TicketMaster y El Corte Inglés.

Para Madrid, los precios van desde 64 hasta 112 euros (gastos incluidos), mientras que en el caso de Barcelona, cuestan desde 50,50 hasta también 112 euros (gastos incluidos).

Estos conciertos se enmarcan dentro de una gira europea que arrancará el 9 de junio en Amsterdam y terminará el 6 de julio en Londres después de pasar también por Bruselas, Florencia, Barolo, Lisboa, Berlín, Dusseldorf y Berlín.

Para esta gira en solitario, Eddie Vedder contará con Glen Hansard como telonero en una serie seleccionada de fechas, entre las que se encuentran las de Madrid y Barcelona.

Eddie Vedder es el líder de Pearl Jam desde 1990. Su debut solista fue el álbum de la banda sonora de 2007 de la película Into the Wild, por la cual ganó un Globo de Oro por la canción Guaranteed y recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Folklórico. Vedder fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Pearl Jam el 7 de abril de 2017.