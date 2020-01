Elton John y Randy Newman, entre los nominados a los Oscar 2020 en Mejor Canción Original

Actualizado 13/01/2020 15:40:11 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se han desvelado las nominaciones para los Premios Oscar 2020, que se entregarán en la madrugada del 9 al 10 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En lo que respecta a la categoría de Mejor Canción Original destacan las nominaciones para Randy Newman por 'I I Can't Let You Throw Yourself Away' de 'Toy Story 4', y la dupla de Elton John con Bernie Taupin por '(I'm Gonna) Love Me Again' de 'Rocketman'.

También aspiran al galardón de la Academia de Hollywood Diane Warren por 'I'm Standing With You' de 'Breakthrough', Kristen Anderson-Lopez con Robert Lopez por 'Into the Unknown' de 'Frozen II' y Joshuah Brian Campbell con Cynthia Erivo por 'Stand Up' de 'Harriet'.

Artistas de la talla de Beyoncé o Thom Yorke de Radiohead estaban en la lista inicial de nominados, pero no han pasado el último corte.

El Oscar de Mejor Canción Original fue en 2019 para Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt por 'Shallow', canción principal de 'Ha nacido una estrella'.