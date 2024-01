Emilia presenta gira en solitario en España y aspira a más: "Cualquier artista sueña con llenar un Bernabéu"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante argentina Emilia Mernes (Nogoyá, 1996) recorrerá este verano España en lo que será su primera gira en solitario en el país, con parada en el emblemático WiZink Center de Madrid, un logro que ha conseguido con mucho "trabajo" y tras el que aspira a más.

"Cualquier artista sueña con llenar un Bernabéu", ha señalado la artista en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su gira '.mp3', con la que visitará ocho ciudades españolas entre los próximos meses de junio y julio, y será un paso más hacia poder llenar un estadio como el del Real Madrid, que en este 2024 acogerá conciertos de grandes artistas como Taylor Swift, Karol G o el también argentino Duki.

Emilia ha reconocido que tiene que seguir trabajando "mucho para poder lograrlo algún día" y se ha mostrado "muy feliz y agradecida" con el público español por su apoyo, que, por el momento, le ha permitido anunciar sus "primeras fechas propias" en España. Y es que si bien la artista ha visitado el país en numerosas ocasiones, el tour que presenta será su primero en solitario y en espacios más grandes, como el antiguo Palacio de los Deportes o el Palau Sant Jordi.

"Lo veía súper lejano y hoy está sucediendo, es una consecuencia hermosa de tanto trabajo", ha subrayado la artista, haciendo hincapié en su esfuerzo a lo largo de años de carrera, una en la que ha conseguido mayor éxito gracias a su último y segundo álbum, '.mp3'.

En este trabajo, la artista ha optado por un estilo de los 2000, inspirado en grandes mujeres artistas y optando por mensajes de empoderamiento femenino. Así, ha afirmado que para ella es una "gran responsabilidad" el contenido que incluye en sus canciones porque piensa en las personas a las que pueden llegar sus letras.

"Me he inspirado en artistas mujeres a las que admiro mucho, las cuales sus letras a mí me han cambiado hasta un día triste o me han ayudado con alguna situación. Entonces, a mi manera yo he querido con este álbum y con estas canciones como llenar esas autoestimas, subir esas autoestimas, luchar contra las inseguridades", ha reivindicado sobre su último trabajo.

Asimismo, ha incidido en que también ha optado por piezas que la muestran "mega vulnerable" porque las personas no se siente "increíbles en todo momento". "Es un álbum en el que muestro todo de mi", ha defendido.

Sobre las experiencias que ha vivido hasta llegar a este punto de su carrera, ha puesto en valor el apoyo de su equipo, que ha respaldado sus "pensamientos locos", si bien ha reconocido que se ha cruzado con "un montón de personas que prometen que van a ayudarte y después nunca sucede". "Te terminás decepcionando. También hay amistades que terminan no siendo tan reales", ha admitido.

Con todo, ha destacado su felicidad por los logros, entre los que sin duda se encuentra su gira por España, que empezará por A Coruña (22 de julio), para seguir por Murcia (28 de junio), Granada (30 de junio), Marbella (Málaga, 4 de julio), Madrid (6 de julio, con sold out), Algeciras (Cádiz, 12 de julio), Barcelona (14 de julio) y Valencia (18 de julio). Las entradas se pueden conseguir en la web de ticketmaster.com.