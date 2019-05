Escucha la banda sonora de Alan Silvestri para Vengadores: Endgame

Actualizado 29/04/2019 15:33:22 CET

MADRID, 29 Abr. (EDIZIONES) -

Vengadores: Endgame es el gran fenómeno cultural del momento en todo el mundo, con la película batiendo récords de recaudación llegando hasta 1.209 millones de dólares, siendo además la primera cinta en superar la barrera de los mil millones en su primer fin de semana.

Acompañando al estreno, está ya disponible la banda sonora de la película, compuesta por Alan Silvestri. En total, incluye 35 composiciones que aparecen a lo largo de las tres horas de película que tiene cautivados a fans de todo el planeta.

"Uno de los grandes momentos de nuestra carrera ha sido haber tenido la oportunidad de trabajar con Alan Silvestri. La banda sonora de Endgame está terminada", escribían en marzo en Twitter los directores de la cinta, los hermanos Joe y Anthony Russo.

Silvestri ya fue autor de la música de películas enteriores de la franquicia como Vengadores: Infinity War, Capitán América: El primer Vengador o Vengadores. También son suyas las bandas sonoras de Ready Player One, Forrest Gump o Regreso al Futuro.

Las canciones de la banda sonora de Vengadores: Endgame son Totally Fine, Arrival, No Trust, Where Are They?, Becoming Whole Again, I Figured It Out, Perfectly Not Confusing, You Shouldn't Be Here, The How Works, Snap Out of It, So Many Stairs, One Shot, Watch Each Other's Six, I Can't Risk This, He Gave It Away, The Tool of a Thief, The Measure of a Hero, Destiny Fulfilled, In Plain Sight, How Do I Look?,

Whatever It Takes, Not Good, Gotta Get Out, I Was Made for This, Tres Amigos, Tunnel Scape, Worth It, Portals, Get This Thing Started, The One, You Did Good, The Real Hero, Five Seconds, Go Ahead y Main on End.