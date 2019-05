Escucha la banda sonora de Rocketman, el biopic sobre Elton John

Actualizado 24/05/2019 14:54:16 CET

MADRID, 24 May. (EDIZIONES) -

'Rocketman: Music From The Motion Picture' es una de las bandas sonoras más esperadas del año. Y desde este viernes está ya a la venta y en plataformas digitales coincidiendo con el estreno mundial del biopic de Paramount Pictures sobre Elton John -que llegará a España el 31 de mayo-.

El prestigioso productor y compositor Giles Martin reinterpreta y reinventa los éxitos clásicos e icónicos de Elton John, creando una música a medida que apoya la narrativa de la película y destaca la asombrosa interpretación vocal por parte del actor principal Taron Egerton.

"Era vital que fuese interpretada por Taron, que Taron interpretara las letras de Bernie y mi música y no sólo hiciera un papel. Dejé a Taron en manos de Giles Martin, en quien confío puesto que es brillante. No quise estar pendiente de Taron en la sombra durante el proceso, me fío de ambos y al escuchar el resultado, me ha sorprendido enormemente. Lo más importante es que la música fuera la adecuada puesto que las canciones son parte integrante de la narrativa de la película", explica Elton John al respecto.

Por su parte, Taron Egerton comenta: "La belleza de contar con Elton en la película es que he podido trabajar con él y ver lo lejos que podemos llevar estas canciones clásicas. Giles Martin tiene un gusto impecable y una inmensa habilidad para llevar las canciones al lugar donde resultan osadas, sin dejar de ser fieles".