Escucha la hipnótica colaboración entre James Blake y Rosalía: Barefoot in the Park

James Blake confirmaba días atrás el lanzamiento para este viernes 18 de enero de su nuevo álbum, Assume form, ya disponible por tanto tres años después de su hasta ahora última entrega.

Para su regreso, el músico británico ha querido contar con un interesante y variado plantel de colaboradores como Andre 3000, Travis Scott, Moses Sumney, Metro Boomin y Rosalía.

Precisamente de su trabajo con la española compartía James Blake hace una semana unos breves avances a través de Instagram. Y con la llegada de Assume form, ya podemos escucher el tema completo.

Lleva por título Barefoot in the Park y es una composición de lo más hipnótica, con la evocadora voz de Rosalía -también coautora- cantando en español versos como "un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón".

"Ya tengo todo lo que quiero, ya no puedo pedir más, cuando te tengo a mi lao lo pasao se queda atrás", canta en otro momento de la canción, en la que Blake incluso se atreve con el español.