Escucha una maqueta inédita de Bob Dylan con Johnny Cash

Bob Dylan y Johnny Cash - SONY MUSIC

La nueva entrega de la aclamada serie 'Bootleg' de Bob Dylan desvela 47 grabaciones inéditas, que incluyen tomas descartadas de 'John Wesley Harding', 'Nashville Skyline' y 'Self Portrait', además de las legendarias sesiones de estudio de Bob Dylan y Johnny Cash en 1969 en Nashville, que se publican por primera vez.

Columbia Records y Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, publicarán 'Bob Dylan (featuring Johnny Cash) - Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15' el viernes 1 de noviembre en formatos 3CD, 3LP y digital.

Y a modo de adelanto, este lunes se presenta la maqueta original de 'Wanted man', una canción que Dylan escribió para Johnny Cash en 1969. En ella aparecen ambos haciendo un dueto con Carl Perkins a la guitarra.

Tal y como puede escucharse en la maqueta, se trata de una sesión distendida en la que reina cierto ambiente de improvisación. Cash estrenó 'Wanted man' en 1969 en su disco en directo 'At San Quentin', y poco después publicó una versión en estudio.

BOOTLEG

Este lanzamiento repasa los viajes musicales fundamentales de Dylan a Nashville, desde 1967 hasta 1969. El disco uno incluye versiones alternativas, grabadas en el Estudio A de Columbia en la ciudad, de composiciones escritas para 'John Wesley Harding' (17 de octubre y 6 de noviembre de 1967) y 'Nashville Skyline' (13-14 de febrero de 1969) y además se presenta la nueva canción 'Western Road' (una toma descartada de 'Nashville Skyline').

Los discos dos y tres se centran en las colaboraciones de Dylan con el icono de la música estadounidense Johnny Cash, entre las que se incluyen las tan buscadas sesiones del Estudio A de Columbia y las actuaciones en el Ryman Auditorium (1 de mayo de 1969) para el estreno de The Johnny Cash Show (programa emitido por primera vez en la cadena ABC-TV el 7 de junio de 1969).

"Bob me pidió que colaborara como artista invitado en el álbum," dijo más tarde Johnny Cash, añadiendo: "Así que fui al estudio y simplemente encendieron la grabadora durante unas dos horas".

En los Estudios A de Columbia se llevaron a cabo dos sesiones de Dylan y Cash: el 17 y el 18 de febrero de 1969 con una banda que incluía al pionero del rock 'n' roll Carl Perkins tocando la guitarra en seis pistas (entre ellas, su propia composición, 'Matchbox').

Uno de los descubrimientos más reveladores en cuanto al sonido de Travelin' Thru es 'Don't Think Twice, It's Alright/Understand Your Man', en el que dos cantautores únicos se rinden homenaje mutuamente en lo compositivo y vocal.

La sesión del día completo del dúo Dylan-Cash incluyó la primera versión conocida de 'Wanted Man' y la única grabación de la versión cantada por Dylan. La semana siguiente, Cash abrió su concierto en San Quentin con este tema. La sesión ofrece una idea de la sensibilidad compartida por Dylan y Cash a través de varias versiones, incluyendo dos medleys de Jimmie Rodgers.

Cuando se programó el estreno de The Johnny Cash Show para junio de 1969, el presentador ofreció a Bob Dylan un espacio como invitado en el primer programa. Los días anteriores y posteriores a la grabación del programa The Johnny Cash Show, Dylan trabajaba en el álbum que más de un año más tarde se publicaría con el título de 'Self Portrait'.

Para la sesión de 'Self Portrait' del 3 de mayo, el guitarrista Fred Carter fue invitado a engrosar la banda habitual de Dylan en Nashville. Las versiones de 'Folsom Prison Blues' y 'Ring of Fire' que se grabaron ese día estarán disponibles por primera vez en este lanzamiento.

Aunque solo un dúo con Johnny Cash ("Girl from the North Country") se incluye en el álbum original de Dylan 'Nashville Skyline', Cash escribió el texto que acompaña al disco. Un mes después del lanzamiento de Nashville Skyline, Dylan aparecía en la televisión por primera vez en cinco años en The Johnny Cash Show; y esa actuación también se incluye en este disco.

El disco tres cierra con pistas grabadas el 17 de mayo de 1970 junto a la leyenda del banjo y músico de bluegrass, ganador de Premios Grammy, Earl Scruggs, para el especial de televisión en PBS, "Earl Scruggs: His Family and Friends", emitido originalmente en enero de 1971.