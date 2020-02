Escucha en primicia el nuevo EP de Juan Zelada: 'Cercedilla Sessions'

MADRID, 27 Feb. (EDIZIONES) -

Unas horas antes de que esté disponible en todas las plataformas, Juan Zelada estrena este jueves en exclusiva en Europa Press su nuevo lanzamiento, un EP titulado 'Cercedilla Sessions' en el que vuelve a plasmar todo su talento como compositor e intérprete.

Tras la gira del año pasado con su cuarto disco, ahora apuesta por la esencia de su banda grabando en estricto directo. La influencia anglosajona se nota en un EP que tiene también, como es habitual, destellos de soul y de rock de los setenta. Es un viaje a la esencia de la música de raíz, con un directo puro, auténtico y elegante.

Tras su periplo por el Reino Unido de casi diez años, con éxitos contrastados, Juan Zelada ya lleva instalado en España más de cinco años, ofreciendo conciertos potentes, canciones fronterizas, colaboraciones con artistas establecidos a nivel nacional, y un sin fin de canciones nuevas que demuestran su dedicación, compromiso y amor por la música.

El 20 de marzo presenta “Cercedilla Sessions” en el Independance Club de Madrid. Después volverá a girar y viajar el resto del año conectando con sus fieles y los nuevos por descubrir.

Lanza a continuación Juan ideas sobre estas nuevas canciones:

STOP THIS CAR: "Todo cambio es bueno, eligiendo rumbo nuevo y apostando por lo que uno cree".

EVERYWHERE I GO: "No todo es lo que parece, quizás la música nos acompaña a todos lados..."

TODO EL DOLOR: "A veces una separación temporal puede significar la mejor de las complicidades"

FACE THE MOMENT: "Afronta los retos, ¡se valiente y de cara siempre!"

WORK IN PROGRESS: "Ponle horas, que sus frutos dará..."

PICK ME UP: "Cuando necesitaba alguien con quien bailar, tú me recogías"