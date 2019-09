Escucha el sazonado nuevo disco de Liam Gallagher: 'Why me? Why not'

Actualizado 20/09/2019 18:30:58 CET

Liam Gallagher publica este viernes su segundo álbum de estudio 'Why Me? Why Not', disponible en varios formatos físicos y también en digital en las plataformas de streaming y para descarga.

'Why Me? Why Not' ha sido grabado en Los Ángeles y compuesto por el propio artista: "En mi primer disco escribí solo algunas canciones, pero en esta ocasión he co-escrito todas".

"La razón es que quiero que este disco sea incluso mejor que 'As You Were'. Conozco mis fortalezas y mis debilidades. Soy un compositor correcto, pero soy un gran cantante y líder. Quiero que este disco sea un paso adelante", plantea.

El resultado es un disco guitarrero en la mejor tradición del pop rock británico, en algunos casos con claras reminiscencias a Oasis, la aclamada banda con la que Liam alcanzó la gloria.

Especialmente inspirado en determinados momentos como la ruidosa 'Shockwave' o la pegadiza 'Now that I found you', pero con un espíritu peleón de superación que subyace de modo constante. Una insteresante combinación de ingredientes que deja un sugerente sabor de boca.

El álbum se edita en CD Edición Deluxe (con tres canciones extra), CD Edición Estándar, Vinilo Estándar, Vinilo Edición Limitada en Color verde botella y Vinilo Edición Limitada Picture Disc.