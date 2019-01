Escucha el tierno nuevo single de Lana Del Rey

Actualizado 09/01/2019 10:39:46 CET

Tal y como había prometido, Lana Del Rey publica este miércoles una nueva canción titulada Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it.

Se trata de un adelanto del próximo álbum de estudio de la neoyorkina, titulado Norman Fucking Rockwell, que llegará en algún momento de este 2019.

Días atrás, la artista revelaba que este nuevo álbum ya está completamente terminado y tiene una portada. Además, avanzaba el estreno de nueva música para estos primeros días de enero.

Norman Fucking Rockwell será el sexto álbum de Lana Del Rey y llegará dos años después de Lust for life (2017). Entre medias, ya presentó meses atrás dos singles sueltos titulados Venice Bitch y Mariners Apartment Complex.

Lana Del Rey ha anunciado también que ha terminado su primer libro de poesía y que va a tener que cancelar algunos conciertos por problemas de agenda (el del FIB de Benicàssim sigue en pie).