Evaristo (La Polla Records): "Me acuerdo de cosas de Franco y le veo más de izquierdas que algunos que hablan ahora"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

"El grupo se jodió por una tontería", sentencia Evaristo Páramos (Tui, 1960) en entrevista con Europa Press ahora que La Polla Records oficializa su regreso después de 16 años con Ni descanso, ni paz!, un recopilatorio con viejos temas regrabados, otro inédito y cuatro conciertos en grandes recintos de Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona.

Niega además a este respecto que La Polla Records, banda icónica del punk en activo desde 1979 hasta 2003, jugara alguna vez en la primera división musical española. "Y ahora seremos el Huesca, sin ánimo de ofender al Huesca", apostilla Evaristo.

Y aún prosigue entre risas tirando de humildad: "El Cid Campeador seguro que tenía también discusiones con los colegas y luego ya cuando murió era la hostia. Esto es también un poco así, un poco exagerar, porque además el Cid era más guay y tenía espadas y todo eso".

Sea como fuere, lo cierto es que el inesperado regreso de La Polla Records ha despertado gran expectación, por lo que tendrá cuatro conciertos en grandes recintos en Valencia (21 de septiembre, Plaza de Toros), Madrid (12 de octubre, WiZink Center), Bilbao (19 de octubre, BEC) y Barcelona (26 de octubre, Palau Sant Jordi). El Drogas será el artista invitado.

Las entradas para esta gira de cuatro conciertos con los que el legendario grupo de punk celebra el cuarenta aniversario de su fundación se pondrán a la venta el miércoles 20 de marzo a las 11:00 horas a través de www.lapollarecords.net y Ticketmaster. Habrá también ocho citas en distintos países de Latinoamérica que se anunciarán próximamente.

"El motivo que tenemos ahora muy guapo es echarnos unas risas y ver si somos capaces de hacerlo en el WiZink Center y todos estos sitios, por qué no", plantea Evaristo, quien muestra entusiasmo por llevar los clásicos del grupos a estos "sitios gansos de artistas guays". "Vamos a verlo", apostilla.

Junto a Evaristo, están en esta reunión de La Polla Records el guitarrista Sumé (en el grupo siempre desde 1979 hasta 2003, el bajista Abel (1985-2003), el también guitarrista Txiki y el batería Tripi (ambos en la banda durante 2002 y 2003, luego con el vocalista en su otro proyecto Gatillazo, todavía activo).

"Abel y Sumé seguían hablando de seguido, pero yo no pasaba de la gasolinera del pueblo para arriba, porque tampoco me hablaba con mi familia así que no tenía motivo para subir", relata Evaristo sobre este reencuentro en Oñate, la localidad guipuzcoana donde residen.

"Hemos recuperado eso entre nosotros", prosigue el cantante, quien destaca que ahora pueden hablar como hablaban los tres que estaban "de los viejos y los niñatos ya no son tan niñatos, que tocaron en los últimos ocho meses de la Polla en 2003". "Vamos a sacar el caballo a dar un paseo", sentencia.

EXPECTACIÓN

Sobre la respuesta del público ante el anuncio de este regreso, asegura Evaristo que no está muy al tanto, aunque le cuentan que "se ha montado un pollo de la hostia". Y añade: "Yo en el pueblo estoy tan tranquilo, aunque allí también me dicen vaya hostia que habéis liado. Pero yo no he hecho nada".

Sí que afirma, en cualquier caso, que "La Polla Records vuelve para decir lo mismo, más carga al bombo". E hilando con la temática de Ni descanso ni paz!, la canción inédita que aportan a su regreso en la que cantan 'la tecnología nos ha derrotado', plantea que "internet nos acaba de reducir el cerebro ya a tamaño nuez".

"Eso es lo que están haciendo con los humanos. Yo creo que es un exterminio, no me hagáis mucho caso para que no sufráis, pero esto es un exterminio planificado para sacarle beneficio. A diferentes ritmos", defiende sobre esa presencia excesiva de internet y las redes sociales en nuestras vidas.

Y sobre el punk como altavoz contra el sistema, remarca: "Merece la pena gritar contra las cosas o cantarlo entonado, como quieras. Decirlo poéticamente o con juramentos, insultos o frases sexistas o machistas. Me da igual, la cuestión es que sea eficaz. Mi fantasía para el mundo es que todos los cuerpos y 'tuercas' de Seguridad del Estado se volvieran de extrema izquierda y ayudaran al pueblo en vez de trabajar para esa gentuza. Sería bonito, sí".

En esta línea, descarta, además, que La Polla Records sean más necesarios que nunca en el mundo actual: "Más necesario que nunca es que la peña joven haga su propia movida. Para mí es muy fácil hablar con todo lo que he pillado y todo legendarios que somos y toda esa mierda. Pero sí creo que tuvimos una juventud mejor que la gente joven de ahora, que lo tiene bastante peor".

"Era bastante difícil empeorar pero lo hemos conseguido", resalta irónico, para acto seguido continuar lanzando una reflexión sobre el panorama político español actual, sin entrar en más detalles: "Hay veces que me acuerdo de cosas de Franco y le veo como más de izquierdas que algunos que hablan ahora. Luego ya veremos lo que hacen. Supongo que los de arriba están moviendo los monigotes para que veamos una película y votemos y todo eso. Porque, ¿quién es la comunidad internacional? ¿Quién es esa señora? ¿Los mercados qué dicen? ¿Cuándo hablan? ¿Dónde viven? ¿Van al fútbol?"

Para terminar, avanza Evaristo que Gatillazo va a seguir y que La Polla Records regresa de manera puntual por sus cuarenta años. "A ver si sale guapo y, si sale chungo, creo para nosotros el intento solo ya está bien", apunta, para luego remachar: "Ha sido la gente la que ha hecho de La Polla Records algo más ganso de lo que fue".

Ni descanso, ni paz! (Discos La Polla / Cultura Rock, 2019) contiene regrabados y potenciados los 19 temas más significativos de sus tres primeros discos: Salve (1984), Revolución (1985) y No somos nada (1987). Saldrá a la venta el 10 de mayo en digital, CD y vinilo + CD, pero desde este mismo miércoles ya está disponible la canción inédita que redondea esta vuelta y que se titula, claro, Ni descanso, ni paz!