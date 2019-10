Foals lanza la segunda parte de su álbum 'Everything not saved will be lost'

Actualizado 18/10/2019 16:20:50 CET

Foals - WARNER MUSIC - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EDIZIONES) -

Foals completa este viernes el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento, con el lanzamiento de la 'Part 2' de su álbum 'Everything Not Saved Will Be Lost'.

En un periodo de siete meses, el grupo de Oxford comandado por Yannis Philippakis ha lanzado 80 minutos de música a lo largo de los veinte temas de estos dos discos.

Con ellos, Foals te llevan en un viaje en el curso de 'Everything Not Saved Will Be Lost'. Mientras que la 'Part 1' explota temas de un mundo tambaleante al borde de un colapso medioambiental, la 'Part 2' se centra en una llamada a la acción para luchar contra los actuales desafíos a los que todos nos enfretamos.