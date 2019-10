Fon Román presenta nuevo disco en Madrid y Barcelona

Actualizado 16/10/2019 18:43:27 CET

La chispa, la llama y el humo - FON ROMÁN

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fon Román está de vuelta con nuevo disco, 'La chispa, la llama y el humo', que presenta este próximo 25 de octubre en el Costello Club de Madrid y el 15 de noviembre en la sala Sidecar de Barcelona.

Después de su paso por Piratas, donde fue guitarrista y compositor, se embarcó en Trash of Dreams, un proyecto de carácter experimental que compartió con el músico y productor Suso Saiz. En 2006 despegó como solista con 'Silencio cómodo en un jardín descuidado', al que siguió 'Entretelas' (2011).

Tiempo después dejó Vigo, cruzó el charco y se instaló en Ciudad de México. No compró billete de vuelta, pero ahora regresa a nuestro país con un nuevo disco bajo el brazo: 'La chispa, la llama y el humo'.

"En México busqué dejar todo atrás, ir a un país nuevo, a ver qué me ofrecía. Una revolución personal siempre genera semillas musicales, vivencias", explica Fon sobre su cambio de vida. Pasó una etapa alejado de la composición, tanto, que tardó más de dos años en terminar una canción. El músico Thomas Cathomen, a quien produjo un disco, le empujó a retomar la tarea creativa y trabajar en cientos de ideas sueltas.

Dice Fon que las once canciones que conforman su tercer disco tienen "ese punto de corazón abierto, unas letras muy directas, una parte bastante luminosa". Quizá por eso en la fase de grabación se sentía a flor de piel: "Yo no dormía nada, no dormía más de tres horas diarias, llegué a un estado de alteración emocional, Gustavo (Guerrero) y yo estábamos llorando cada dos por tres en el estudio, fue desgarrador".

Muchas de esas canciones ya han aparecido en las redes sociales en versiones acústicas con Zahara ("La chispa"), Iván Ferreiro ("El equilibrio es posible"), Coque Malla ("Territorio herido") o Izal ("La llama").