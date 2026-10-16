Fran Barajas, Adrián Crespo, Bernat Cucarella y Humberto Díaz, finalistas al Premio Jóvenes Compositores de SGAE

Finalistas del XXXVIII Premios Jóvenes Compositores - SGAE

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) han anunciado los cuatro finalistas de la 37ª edición del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM 2026. Las cuatro piezas seleccionadas son 'El olor de la guayaba 2c' de Fran Barajas, 'msica de cambra'de Adrián Crespo, 'Apogeo' de Bernat Cucarella y 'Las casas que creamos' de Humberto Díaz.

Las composiciones han sido escogidas entre 30 obras presentadas a convocatoria por un jurado formado por los compositores y compositoras María José Arenas, Ignacio Ferrando, Voro García, Nuria Núñez y Jesús Torres. El concierto final se celebrará el 16 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, dentro de la temporada SERIES 20/21 del CNDM, con entrada libre hasta completar aforo.

El certamen repartirá un total de 11.700 euros: primer premio Xavier Montsalvatge (6.000 euro); segundo premio Carmelo Alonso Bernaola (3.000 euro); tercer premio Francisco Guerrero Marín (1.500 euro) y mención honorífica Juan Crisóstomo Arriaga (1.200 euro). Dos residencias creativas en la Red de Músicas de JM España Tras el recital, el jurado dirimirá en tiempo real el palmarés del premio.

El ganador y el finalista de esta edición se convertirán en Compositores Residentes de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España en la temporada 27-28. De esta forma, JM España les encargará sendas obras de música de cámara y asumirá el coste del encargo: el ganador o ganadora del Primer Premio Xavier Montsalvatge recibirá 2.000 euros, mientras que el Segundo Premio Carmelo Alonso Bernaola obtendrá 1.000 euros.

Los compositores podrán escoger las dos formaciones para las cuales escribirán las obras de entre los y las solistas y grupos que JM España programe para la temporada siguiente en su circuito nacional de conciertos Red de Músicas. Además del premio en metálico, todos los participantes recibirán un diploma acreditativo y Fundación SGAE producirá un disco promocional con la grabación en directo del concierto final para contribuir a la difusión de las obras premiadas.

El Grupo Modus Novus, dirigido por Santiago Serrate, será el encargado de interpretar, en estreno absoluto, las obras finalistas ante los miembros del jurado y público de la final, el 16 de noviembre a las 19:30h en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Formado en 1988, el Grupo Modus Novus está compuesto por jóvenes músicos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de la RTVE, quienes ejecutarán las cuatro piezas finalistas antes de la deliberación y entrega de galardones. Todas las partituras finalistas contienen una plantilla instrumental inspirada en el Concierto para clave de Manuel de Falla, que mantiene un único intérprete de clavicémbalo, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo.

En el concierto también participará Silvia Márquez Chulilla, clavecinista zaragozana con una destacada trayectoria como colaboradora de orquestas y ensembles nacionales e internacionales. Especialista en teclas históricas, intervendrá junto al Grupo Modus Novus asumiendo un papel solista en algunas de las piezas.