Fuel Fandango: "Con miedo no se disfruta la vida"

Actualizado 27/01/2020 17:43:12 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Acaban de celebrar su décimo aniversario y ahora Fuel Fandango abren una nueva etapa con el lanzamiento de 'Origen' (Warner Music, 2020), su cuarto disco en ya once años de vida musical, siempre con el flamenco como "columna vertebral" -como apunta a Europa Press Alejandro Acosta, mitad del dúo- a partir de la cual apuntalar su personalísima fusión de estilos.

Un nuevo paso en una trayectoria que siempre busca nuevos caminos, pues tal y como explica la cantante cordobesa Cristina Manjón, Nita, cuando empezaron estaban "enfocados al funk, pero han pasado once años" y han evolucionado. "No nos gusta repetirnos, queremos evolucionar y no que un disco suene al anterior. Eso sí, en directo seguimos siendo muy rockeros", apunta.

Ahonda en esta idea Ale, quien recuerda que "en los primeros discos había un toque más rockero y batería real", pero han ido "mutando a sonidos nuevos" desde entonces. Por eso, admite que antes hacía "la mezcla de flamenco y electrónica más tímidamente", pero ahora se han "confiado" y meten "bases electrónicas con esa guitarra flamenca que siempre ha estado presente" en sus discos y que en esta ocasión cuenta con invitados como Vicente Amigo, Dani de Morón y Rycardo Moreno.

"En este disco nos hemos acercado más a sonidos africanos y hemos decidido hacer más programaciones y quizás menos pop y rock. Es un rollo más afrocubano, africano y son otro tipo de ritmos", resume Nita, mientras Ale explica que desde el principio tuvieron la "suerte de viajar a muchos países y algunos muy exóticos", lo cual ha resultado determinante en su periplo musical.

Eso asegura Ale, quien señala que en los últimos años han ido "varias veces a África y a Latinoamérica", lugares de los que regresaron "empapados de muchos ritmos y sonoridades". "Salimos del rollo house y disco que estábamos haciendo y metemos ritmos más rotos y percusión. Nita estuvo en Cuba y también hemos ido metiendo todo eso en la coctelera", subraya.

Entusiasmada, afirma Nita que para ellos "los viajes han sido un antes y un después" en su vida: "Somos muy viajeros, nos gusta viajar por el mundo y descubrir sitios. No solemos ir de vacaciones por Europa normalmente, sino a otros lugares para empaparnos de otras culturas y aprender. Yo estuve un mes entero en Cuba y me vine obsesionada con eso, le mandaba notas de audio a Ale desde allí y así empezamos a construir. Cuba tiene una riqueza musical fascinante".

VOLVER AL ORIGEN

La temática que cruza el disco es la de volver al origen, a la raíz de las cosas, para reconectar con este mundo que parece girar cada vez más rápido. Para vivir, en definitiva: "A la hora de escribir me gusta dar un mensaje positivo, de aliento. Nos gusta ser una banda que dé alegría a la gente, que nos vean en concierto y se les olviden los problemas, que experimenten sensaciones y dejen volar su imaginación".

"Este disco es bastante espiritual, habla mucho de la búsqueda introspectiva y de intentar volver al origen", prosigue la vocalista, quien lanza acto seguido una reflexión vital: "Estamos en una era muy tecnológica, de grandes ciudades y mucho consumismo, estamos programados para producir y consumir constantemente, pero hay que volver a las raíces y a la naturaleza. Somos animales y venimos de eso, pero parece ser que se nos está olvidando".

En esa reconexión es fundamental vivir sintiéndose libre, dejando atrás los miedos, tal y como remarca Nita: "Mucha gente tiene mucho miedo. Yo viajo sola y el comentario típico es que estoy loca o que si no me da miedo. ¿De qué tengo que tener miedo? Yo me acompaño a mí misma. Hay como un miedo a todo y con miedo no se disfruta la vida. La vida es para los valientes".

PLANES

La gira de presentación de lo nuevo de Fuel Fandango arranca ya mismo con dos noches en el Teatro Circo Price de Madrid (1 y 2 de febrero, con Inverfest) y continuará por Mallorca (8 de febrero, Es Gremi), Málaga (21 de febrero, París 15) y Granada (22 de febrero, Industrial Copera).

Turno después para otras ciudades como Santander (6 de marzo, Espacio Santander), Santiago de Compostela (7 de marzo, Capitol), San Sebastián (27 de marzo, Sanagustin Kulturgunea), Pamplona (28 de marzo, Zentral), Vitoria (17 de abril, Jimmy Jazz) y Bilbao (18 de abril, Kafe Antzokia). Todas estas fechas forman parte del Hyundai Music Park.

Ansiosos se muestran ambos con su regreso a los escenarios, que expresa así Nita: "Me encanta la sensación de cantar y tener músicos tocando detrás, que hoy en día se está empezando a perder. Hay mucha gente que solo es una imagen y no está apostando por la música en directo ni por los músicos. Y a mí, como cantante, estar acompañada por una banda me parece maravilloso".

"Nosotros vamos a seguir apostando por este formato. Lo que transmitimos las bandas que hacemos la música en vivo no lo transmiten los demás. Puede haber mucha imagen o mucha inversión de dinero, pero la realidad es que nosotros nos dedicamos a la música y la música hay que tocarla. Así lo veo yo y es como me gusta que sean las cosas, porque así tienen más verdad. Se disfruta muchísimo en el escenario y se crea una energía que no tienes de otra forma", indica.

Niega Nita en este punto que se esté refiriendo concretamente a Rosalía, sino que es una reflexión más general porque "hay muchos proyectos hoy en día con la música grabada". "Para mí como músico es primordial que se apueste por la música en vivo. La música hay que tocarla y la energía que se desprende cuando hay una banda tocando en directo tiene muchísima más verdad que otras cosas que estamos viendo, que lo respeto pero no lo comparto", defiende.

Por último, asegura Ale que sus "sueños no han cambiado nada" con los años, porque siguen siendo "continuar haciendo canciones". "Esto es un regalo y así estamos perfectos", afirma Ale, antes de que tercie Nita: "No pensábamos que nos fuera a hacer caso nadie y fíjate, llevamos cuatro discos y once años y la gente se sigue emocionando".