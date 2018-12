Glenn Hughes repasará los clásicos de Deep Purple en Barcelona, Madrid, Bilbao y Avilés

Publicado 29/11/2018 13:58:19 CET

Glenn Hughes regresará a España la primavera de 2019 con el espectáculo Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live, con un repertorio dedicado íntegramente al repertorio clásico de la banda británica.

Las citas serán en Barcelona (1 de abril, Apolo), Madrid (2 de abril, Teatro Nuevo Apolo), Bilbao (4 de abril, Sala BBK Music Legends) y Avilés (5 de abril, Teatro Palacio Valdés).

Glenn Hughes formó parte de Deep Purple y Black Sabbath, aparte de desarrollar una carrera de largo recorrido con disintos proyectos y colaboraciones también con Whitesnake, Gary Moore o Tommy Bolin.

Fue en 1976 cuando Glenn Hughes ofreció su último concierto con Deep Purple. Ahora el músico revisará los discos Burn, Stormbringer y Come Taste The Band, recuperando también clásicos como Highway Star o Smoke On The Water.