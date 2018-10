Green Day están ensayando entero su álbum Dookie... ¿para una gira 25 aniversario?

Actualizado 27/07/2018 14:21:58 CET

Las puertas del éxito masivo se abrieron para Green Day tras el lanzamiento el 1 de febrero de 1994 de su tercer disco de estudio, Dookie, que llegó a vender más de 15 millones de copias en todo el mundo.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces y el grupo, actualmente en un período de descanso público tras la gira mundial de presentación de su duodécimo disco, Revolution Radio (2016), es sin duda uno de los nombres esenciales del rock.

Eso sí, aunque estén alejados de los focos, no dejan de verse para compartir ideas y ensayar. Y con la cercanía del 25 aniversario de Dookie en febrero de 2019, parece que han tenido una idea que, efectivamente, ya están ensayando.

Porque según ha contado el propio grupo en Instagram, están ensayando el disco Dookie en su totalidad, algo que ya de por sí da una buena pista de por donde pueden ir los planes de la banda para el futuro inmediato.

El batería Tre Cool ha sido quien ha publicado una foto junto a sus compinches Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt con la siguiente frase: "Divertido ensayo con la banda. Mirad el repertorio que hemos tocado hoy". Y deslizando el dedo sobre la imagen para ver una segunda foto, ahí aparece la lista de canciones en su totalidad junto a las caras de los tres integrantes de Green Day.

Se trata de canciones clásicas del punk rock y del pop punk como Basket Case, Longview, Welcome to paradise o When I come around, sin duda siempre posicionadas entre las favoritas de los fans y las más populares de la banda aún en sus directos.

Green Day ya tocaron Dookie entero en sus actuaciones en Reading & Leeds en 2013 y, aunque no hay ninguna información oficial sobre los planes del grupo, no parece que la foto publicada por el batería Tre Cool sea algo inocente. ¿Saldrán de gira para celebrar el 25 aniversario de Dookie? Algo están tramando.