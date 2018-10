Hard Rock Café Madrid honrará a Freddie Mercury en el día de su cumpleaños

Actualizado 30/07/2018 17:53:39 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hard Rock Cafe Madrid homenajeará el 5 de septiembre a Freddie Mercury por todo lo alto con su edición más especial de Freddie for a Day coincidiendo con el que hubiera sido el 72 cumpleaños del cantante de Queen.

Así las cosas, en los Jardines del Descubrimiento de la plaza Colón de Madrid se podrá disfrutar al aire libre a partir de las 20:30 horas de un concierto de A Night at the Opera, grupo tributo a Queen avalado por el guitarrista Brian May.

El grupo está liderado por Ronnie Romero, cantante de la mítica banda de rock británico Rainbow, y director musical y guitarrista Danny Gómez - quien también participó en We Will Rock You y ha colaborado con Brian May.

A esta noche se sumarán las actuaciones de otros invitados especiales. La recaudación de la venta de entradas se donará íntegramente a la organización The Mercury Phoenix Trust, centrada en la lucha contra el SIDA.

Con Freddie for a Day la organización anima a todos los seguidores del artista a disfrazarse de Freddie Mercury el día de su aniversario para recoger donaciones y sobre todo para fomentar la concienciación sobre esta enfermedad.

Esta cita única con Queen y con el rock se completará con la participación de invitados especiales, entre otros Carlos Escobedo, vocalista y bajista de Sôber. Sobre el escenario, también un gran número de sorpresas y sorteos, todos ellos imprescindibles para los fans de Freddie Mercury.

Se sortearán, entre otros muchos premios, tres camisetas firmadas por Rami Malek -el actor que interpreta a Freddie Mercury en el biopic de próximo estreno Bohemian Rhapsody-, veinte entradas de cine para ver el filme y un viaje fin de semana para dos personas a Montreux (Suiza), para visitar Queen Studio Experience.

Las entradas son limitadas y están ya a la venta en Ticketmaster: entrada normal 10 euros, entrada Golden 48,50 euros y entrada infantil de 0 a 10 años 5 euros. Gastos de gestión no incluidos.