Horarios del Bilbao BBK Live 2019

En menos de un mes se celebrará la decimocuarta edición del Bilbao BBK Live, que este año tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio en el tradicional entorno natural del monte Kobetamendi.

Como en años anteriores, se facilitará el acceso con un servicio de autobuses gratuitos para llegar al recinto. Este año el festival contará con un total de 12 escenarios de los cuales 7 estarán dentro del recinto del festival en Kobetamendi.

Los horarios ya están disponibles y se pueden consultar en la web y la app del festival. En este sentido, a destacar el cambio de la actuación de Slaves que se traslada de viernes al jueves por motivos ajenos al festival.

¡Aquí os dejamos los horarios de la decimocuarta edición de #BilbaoBBKLive! Además se incorporan al cartel Charlotte Adigéry, Alien Tango y The Intergalactic Republic of Kongo; y Slaves cambian el día de su actuación del viernes al jueves. ¡Os esperamos! pic.twitter.com/N5IYsZXgGi — Bilbao BBK Live (@bilbaobbklive) 18 de junio de 2019

BILBAO BBK LIVE

11, 12 y 13 de julio de 2019

Kobetamendi, Bilbao

Miércoles 10

(sólo para usuarios del camping)

Akelarre

20:30 NICOLA CRUZ

23:00 TORNADO WALLACE

Jueves 11

Nagusia

18:25 DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA

20:40 VETUSTA MORLA

23:15 LIAM GALLAGHER

02:05 MODESELEKTOR live

Bestean

17:45 ERABATERA

19:30 JOHN GRANT

22:05 NILS FRAHM

00:40 THOM YORKE TOMORROW'S MODERN BOXES

Gora!

17:30 BELATZ

19:40 BIIG PIIG

22:00 SLEAFORD MODS

00:35 NICOLA CRUZ live

03:15 YAEJI

04:30 MR. K

Txiki

17:25 SUA

18:45 THE PSYCHOTIC MONKS

20:55 KHRUANGBIN

23:10 SLAVES

02:00 THE VOIDZ

Firestone

18:00 DELAPORTE

20:00 IDER

22:00 BAIUCA

00:15 MS NINA

Basoa

17:00 KETIOV

19:00 COURTESY

21:45 OCTO OCTA

00:30 MIDLAND

03:15 HONEY DIJON

Lasai

19:00 MIRAVALLES

21:00 ORPHEU THE WIZARD

23:00 CASPER TIELROOIJ

01:00 ELENA COLOMBI

03:00 FORT ROMEAU

Viernes 12

Nagusia

18:35 MOURN

20:40 BROCKHAMPTON

23:00 ROSALÍA

01:35 THE STROKES

Bestean

17:40 OSO LEONE

19:30 SECOND

21:50 IDLES

00:10 SUEDE

03:00 THE BLAZE

Gora!

17:30 OLATZ SALVADOR

19:40 UNIFORMS

21:45 JONATHAN BREE

00:25 PRINCESS NOKIA

03:00 OMAR SOULEYMAN

04:00 ZAZA

05:30 DJAKE

Txiki

18:50 CECILIO G

20:50 ANARI

23:05 THE INTERGALACTIC REPUBLIC OF KONGO

01:55 MUEVELOREINA

Firestone

18:00 ANTIFAN

20:00 LESTER Y ELIZA

22:05 GEORGIA

Basoa

17:00 ALVARO CABANA

19:00 MOXIE

22:00 DJ SEINFELD

01:00 BICEP dj set

04:00 LAURENT GARNIER

Lasai

19:00 MUEVELOCUMBIA

21:00 OLIVIA

23:00 DJOHNSTON

01:00 JULIAN FALK

03:00 MISLAV

Sábado 13

Nagusia

18:25 CUPIDO

20:15 NATHY PELUSO

22:55 WEEZER

01:40 HOT CHIP

Bestean

17:40 N*GEN

19:15 NADIA ROSE

21:25 THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN

00:20 VINCE STAPLES

Gora!

17:30 SERRULLA

19:20 CALA VENTO

21:45 KERO KERO BONITO

00:30 HVOB live

03:00 CUT COPY

04:15 CHARLOTTE ADIGÉRY

05:00 2MANYDJS dj set

Txiki

18:50 ALIEN TANGO

20:30 VIAGRA BOYS

23:20 SHAME

01:30 PONY BRAVO

Firestone

18:00 LAS LIGAS MENORES

19:35 PERRO

22:00 BOY AZOOGA

Basoa

17:00 ALICIA CARRERA

19:00 TAMA SUMO

22:00 DJ DUSTIN

01:00 TODD TERJE dj set

04:00 JOHN TALABOT

Lasai

19:00 FENNA FICTION

21:00 SACHA MAMBO

23:00 NINJA

01:00 PHUONG-DAN

03:00 NUEL

Precio:

Bono: 160€ + gastos

Bono + Camping: 175€ +gastos

Entrada de día: 62€ + gastos

Venta:

bilbaobbklive.com