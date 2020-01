Huey Lewis and The News regresan con nuevo disco 19 años después

Actualizado 24/01/2020 13:18:32 CET

Han pasado 19 años desde que Huey Lewis And The News editaron su anterior disco con material propio -en 2010 lanzaron uno de versiones-. Muchos años, pero la espera termina el 14 de febrero.

Ese día llegará 'Weather' (BMG, 2020), un disco del que ya hay disponible dos adelantos en forma de canción: 'Her Love Is Killin Me' y 'While We're Young.

El nuevo disco se caracteriza por su peculiar estilo de hacer rock clásico, con pinceladas de country y tintes bluseros. Mucho Rhythm and Blues regado de vientos y esa arenosa y afable voz de Huey, combinada con toques de armónicas boogie. Sonando como si nada hubiera cambiado desde mediados de los ochenta.

'Weather' marca una nueva oportunidad, para que las nuevas generaciones rockeras descubran por qué Huey Lewis And The News ha vendido más de treinta millones de álbumes (Huey Lewis And The News son los autores de la canción principal de 'Regreso al Futuro', la famosa película de Michael J. Fox).

La grabación de este disco se paralizó cuando en 2018 diagnosticaron a Huey Lewis "Meniere", una enfermedad que afecta al oído interno, provocando vértigo y zumbidos en los oídos y puede terminar en sordera irreversible.

Huey Lewis And The News grabaron 'Weather' en su propio estudio Troutfarm Studio en el condado de Marin (California), y una vez más contaron con la contrastada experiencia en las mezclas de la leyenda de los estudios de grabación, Bob Clearmountain (Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Bryan Adams, Toto, Bon Jovi, The Pretenders).