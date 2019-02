La inspiradora respuesta de Nick Cave a un seguidor de 10 años

Actualizado 16/02/2019 17:43:06 CET

Toda persona ha tenido alguna vez ídolos a una edad temprana y ha soñado con tenerlos cerca, o incluso charlar cara a cara con ellos. El entorno cree que es algo pasajero, una cosa típica de niños. Algo parecido a lo que habrá pasado con Ptolomeo, un pequeño de 10 años que ha escrito a su ídolo musical y al que el propio Nick Cave ha respondido.

El cantante contestó a una pregunta de este joven seguidor, registrado con el usuario 'Ptolomeo', a través de The Red Hand Files, el foro público de Cave. "Tengo 10 años y he escuchado tu música desde que tengo memoria. Ninguno de mis amigos escucha nada interesante ni bonito. ¿Cómo me afectará escuchar tu música tan pronto, tienes algún consejo para mí?". Y ese consejo lo escribió el propio Nick Cave en una carta titulada "Antes de recibir el conocimiento secreto".

Cave, antes de ahondar en ese secreto que le comenta al pequeño en el título, hace memoria de dónde le vio, durante un encuentro con el músico en Hobart (Australia): "No puedo recordar exactamente lo que respondí a tu pregunta, pero pensé más sobre ella y recuerdo que me hubiera gustado responder mejor".

Como una persona curiosa, el frontman de los Bad Seeds escribe al joven que "escuchar música de Bad Seeds a tu edad es como tener un conocimiento secreto. Mi hermano mayor, Tim, también escuchaba música extraña y él me transmitió ese saber".

Termina el escrito a 'Ptolomeo' de una forma muy inspiradora: "Este conocimiento secreto que tienes es una fortaleza que vive solo dentro de ciertas personas. Te inspirará para hacer cosas maravillosas, como escribir historias, dibujar o construir cohetes para volar hasta Marte. Te dará el coraje de asumir cualquier cosa que el mundo pueda poner frente a ti".