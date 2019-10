Inverfest 2020 tendrá a Manel, Estrella Morente, Andrea Motis, Noa, Quique González, Funambulista o Maldita Nerea

Publicado 07/10/2019 18:42:54 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Regresa Inverfest, el festival que a lo largo de cinco años se ha convertido en la cita obligada de invierno en la capital y que, en 2020, acogerá su sexta edición consecutiva, dándole la bienvenida al año con una programación con más de 50 espectáculos entre el 9 de enero y el 14 de febrero.

"Más de un mes de música, poesía y cine y las esperadas actividades para toda la familia con el Inverfest New Rockers", apunta el comunicado remitido a Europa Press, que añade que la "ambiciosa propuesta" para 2020 reconfirma la "consolidación del festival y su crecimiento cualitativo y cuantitativo".

Este año, además, el festival acoge más propuestas y amplía sus sedes musicales: el Teatro Circo Price -sede central de este evento-, la sala La Riviera, la sala But y por primera vez el WiZink Center. Además, sigue apostando por el cine y la poesía con La Nevera Film Fest e Inververso.

Los primeros confirmados, con entradas ya a la venta en la web oficial www.inverfest.com, son Manel (9 de enero, La Riviera), Astola y ratón (9 de enero, But), Estrella Morente (10 de enero, Circo Price), Los Punsetes (10 de enero, La Riviera), Andrea Motis (12 de enero, Circo Price) y Billy Boom Band (12 de enero, Circo Price, 12:00 horas).

También actuarán en Inverfest Quique González (14 de enero, Circo Price), Noa (15 de enero, Circo Price), Amaia (16 y 17 de enero, Circo Price), Depedro (17 y 18 de enero, La Riviera), Carlos Núñez (18 de enero, Circo Price), Juan Valderrama (19 de enero, Circo Price), Rumours of Fleetwood Mac (21 de enero, Circo Price), Xoel López (23 de enero, Circo Price) o Mr Kilombo (24 de enero, But).

Forman parte del cartel también Ele (25 de enero, Circo Price), Los Zigarros (30 y 31 de enero), Explosions in the Sky (2 de febrero, La Riviera), Funambulista (8 de febrero, WiZink Center), Digitalism (14 de febrero, But) y Maldita Nerea (14 de febrero, WiZink Center).