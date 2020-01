Ismael Serrano: "Es difícil de creer, el 15M llegó al Gobierno"

Actualizado 07/01/2020 16:15:22 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al igual que otros muchos colegas músicos, Ismael Serrano ha comentado este martes la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Es difícil de creer. El 15M llegó al gobierno. Ahora toca legislar y hacer cumplir la agenda para cambiar la vida de la gente. Y aguantar la embestida. No va a ser fácil", ha escrito en un tuit recogido por Europa Press.

Habitualmente usuario muy activo de Twitter, el cantautor madrileño ha escrito otro mensaje con el lema "Sí, se puede", además de compartir noticias de actualidad en torno al debate.

Es difícil de creer. El 15M llegó al gobierno. Ahora toca legislar y hacer cumplir la agenda para cambiar la vida de la gente. Y aguantar la embestida. No va a ser fácil. ??? — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) January 7, 2020

En los días previos, también escribió otros mensajes en los que planteaba que la "bronca parlamentaria" tiene como objetivo "crispar el debate en la calle, que el miedo paralice a quienes no piensan como ellos, el matonismo político en todos los ámbitos".

"No creen en la democracia y por eso apelan constantemente al ejército: no se trata solo de que para ellos el poder les ha de pertenecer de manera exclusiva, es que anhelan la represión y desaparición de todo actor político que no piense como ellos", remarcó Ismael Serrano en otro tuit dirigido a la derecha.