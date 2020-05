Jack Bisonte presentan nuevo videoclip grabado en Miami: 'No drama'

Estreno de 'No drama'

MADRID, 21 May. (EDIZIONES) -

La música exige renovación o muerte, cuando prometieron no cruzar ciertas líneas no sabias que con el tiempo resultarían tan tentadoras.

'No drama' abandera el cambio de estilo de Jack Bisonte, divertido y sin complejos, con un videoclip que estrenan este jueves en exclusiva en Europa Press.

Ritmos prohibidos para la banda que un día fue "la gran esperanza del folk nacional" y que ahora presentan en un terreno desconocido para ellos este cañón dancehall que recuerda a Troye Sivan o Lauv, pero si hubiesen nacido bajo el sol de Miami.

"La idea de irnos a grabar a Miami era más una idea fetiche que una necesidad real, y aunque resultó arriesgado fue una experiencia increíble. Lo mejor de estas cosas son las historias que no se ven: hacinados en una roulotte en un guetto de Miami y con el coronavirus acechando por todo el mundo... de hecho, Miky no se quita las gafas en ningún momento porque al haberlo contraído, su cara era todo un poema, ocultarle los ojos ayudó mucho", relata la banda.

Más allá de todo eso, para Jack Bisonte esta experiencia fue algo "inolvidable", al tiempo que se muestran encantados con un resultado "exquisito". "Nos da mucha seguridad para entrar en este nuevo estilo por todo lo alto", remarcan.

Mikel Lagoona & Carlos Amelivia, amigos desde siempre, unen fuerzas por primera vez en 2014. Nacido como combo de folk, Jack Bisonte ha ido desarrollando su sonido, amando y tallando cada una de las canciones que han compuesto hasta la fecha, desde Woodcrown, su primer album, hasta The Playground, siendo comparados con un John Mayer más sexy o una seductora Tracy Chapman.

Ahora Jack Bisonte se sumerge en una nueva era de universos electrónicos y melodías imposibles, construyendo un nuevo concepto del show-espectáculo que han estado definiendo como Huracán de Purpurina.