Jake Bugg, Lukas Graham y Carlolina Deslandes, nuevos confirmados para el 20º aniversario de Rock In Rio Lisboa

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Jake Bugg, Lukas Graham y Carlolina Deslandes son los nuevos confirmados para el festival Rock In Rio Lisboa, que celebrará su 20º aniversario los días 15, 16, 22 y 23 de junio, según ha informado la organización.

Junto a Jake Bugg y Lukas Graham, que actuarán el segundo día del festival en el escenario 'Galp Stage', actuará también Ed Sheeran, Calum Scott, Jão y Fernando Daniel, mientras que Carolina Deslandes debutará el día 22 en el escenario 'Mundo'.

Así, el cantautor británico Jake Bugg, que alcanzó el número 1 en las listas británicas en 2012 con temas como 'Lightning Bolt' presentará en el festival su último single, 'Love Is Something'.

Por su parte el danés Lukas Graham, que fue nominado a los Premios Grammy en 2017 por '7 Years' y que tiene canciones como 'Love Someone', subirá al escenario de Rock In Rio Lisboa como cabeza de cartel para interpretar su álbum '4 (The Pink Album)'.

Finalmente, la última confirmada es la portuguesa Carolina Deslandes, hará la apertura en el 'Escenario Mundo' en esta edición, y así dará el pistoletazo de salida a las 12 horas de conciertos programados para el 22 de junio.

La vicepresidenta ejecutiva de Rock In Rio, Roberta Medina, considera "genial" tener a Deslandes en el escenario, al ser una artista que "tiene el valor de enfrentarse a los estigmas" así como "dar voz a cambios de comportamiento fundamentales para que podamos hacer del mundo un lugar mejor para todos".

Otros de los confirmados son: el sábado 15 de junio actúan Scorpions, Evanescence, Extreme, Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa; el domingo 16 actúan Ed Sheeran, Calum Scott, Jão y Fernando Daniel; el sábado 22 lo harán Ivete Sangalo y James; y el domingo 23 estarán Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza y Pedro Sampaio.