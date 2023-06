Jason Derulo regresa a España con dos conciertos en Madrid y Barcelona en diciembre

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jason Derulo regresará a España el próximo mes de diciembre con dos conciertos. El primero de ellos será el 6 de diciembre en el Sant Jordi Club (Barcelona) y el 7 de diciembre en el Wizink Center (Madrid).

Las entradas para estos conciertos estarán a la venta el próximo viernes, 30 de junio, a partir de las 10h a través de doctormusic.com y entradas.com.

El cantante estará este verano en España, concretamente en el festival 'Morriña Fest' en el puerto de A Coruña, que se celebrará los días 28 y 29 de julio, y en el que también actuarán Nicky Jam, Rels B o Two Door Cinema Club, entre otros.

Según informa la promotora Doctor Music, el cantante estadounidense con 14 discos de platino, y también destacado empresario y sensación en TikTok, se ha convertido en una de las mayores fuerzas en la escena global de la música pop.

Desde que irrumpió con su single cinco veces disco de platino 'Whatcha Say' y vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo, el galardonado cantante y compositor ha lanzado una serie de éxitos icónicos y ha colaborado con muchos de los más grandes pioneros de la música. Entre sus últimos triunfos se encuentra el haberse convertido en uno de los creadores más influyentes de TikTok, con la undécima cuenta más grande de la plataforma y el cuarto hombre más seguido.

Actualmente, el cantante se encuentra trabajando en su esperado quinto álbum, el primero de larga duración desde 'Everything Is 4', de 2015. Con ese trabajo consiguió cosechar grandes éxitos como 'Lifestyle' feat. Adam Levine, 'Take You Dancing' y el doble platino 'Savage Love (Laxed - Siren Beat)', una colaboración con el productor neozelandés Jawsh 685 que alcanzó el número 1 en la radio Top 40 con su remezcla oficial con la icónica banda de Kpop BTS, alcanzando el primer puesto en el Hot 100 de Billboard.