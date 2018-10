Jero Romero: "El primer impulso al escribir es siempre sacar tu mierda"

Actualizado 25/11/2011 12:00:17 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS - Miguel Martorell) -

El primer disco en solitario del ex Sunday Drivers se financió con el crowfunding por una mezcla de rebeldía contra el sistema establecido y de cariño hacia la música y el producto final que presentar. 'Cabeza de León' no existe tanto por Jero Romero, sino más por la gente que le rodea y por el poder de la red y el boca a boca.

Tras una dilata carrera con los Sunday Drivers, el músico toledano no puede ocultar su emoción por haber logrado que su primer disco en solitario, 'Cabeza de León', haya logrado salir adelante superando completamente sus expectativas.

"El poder de la red, el boca a boca, es impresionante", admite Jero Romero en una entrevista con Europa Press, recordando el día que colgó un mensaje en Twitter y Facebook pidiendo financiación a través de Verkami para esa aventura completamente independiente.

"Ya conocía la otra forma de hacer las cosas y me parece injusta. La prueba es la situación en la que me encuentro: he grabado el disco, voy a encarar los directos y no tengo ninguna deuda, ningún contrato, no he renunciado a ninguno de mis derechos", señala.

Gracias a los casi 700 mecenas que le apoyaron con su dinero, Jero ha podido manejar los tiempos de su disco, un lujo para alguien que considera los tratos con las discográficas "injustos". "Creo que les cedes demasiado", añade.

LAS CHISPAS DE 'CABEZA DE LEÓN'

El músico confiesa que, tras el fin de los Sunday Drivers, se encontraba "agotado" -"por eso se acabó el grupo"- y se apartó completamente de la música. Sin embargo, no había dejado de componer canciones en castellano "como vía de escape a la rutina" de hacerlo en inglés.

"A mi no me apetecía publicar esas canciones, pero al final me vi empujado a hacerlo", admite Jero, que se vio impelido por sus allegados y por el propio Charlie Bautista, productor y colaborador del disco, que fue "la chispa que encendió todo el fuego".

Nació así 'Cabeza de León', un disco hecho "con mucho mimo, con mucha calma". "Es una cosa muy pensada, preferimos hacerlo con mucho tiempo y bien pensado, sin dejarnos influenciar por las prisas de fuera, que a veces son muchas", señala.

Jero explica que una de las principales diferencias de este álbum en comparación con trabajos anteriores -a parte, claro está, del idioma- con los Sunday Drivers es, precisamente, que ha sido un disco compuesto por él solo.

"Los arreglos son más sencillos, se le da prioridad a la melodía y a la voz, no alargo las canciones innecesariamente ni dejo huecos para las partes instrumentales y el sonido es muy diferente", enumera.

En la parte instrumental, utilizaron "otros instrumentos"; 'Cabeza de León' es "menos rock, apenas hay guitarras eléctricas, las baterías son muy sencillas y hay poca distorsión". "Eso es lo que quería, intentar algo acústico pero potente", sentencia.

Sí que reconoce que hay "un ingrediente" que repite en este álbum: "Me gusta ir haciendo crecer las canciones, poco a poco". "Uno de mis grandes retos es hacer una canción que empiece arriba y acabe arriba", añade.

"LA MÚSICA TRISTE ME PONE CONTENTO"

En la parte lírica, y pesar de que las melodías y los ritmos podrían calificarse de alegres, Jero dice no considerar el disco así. "Estas canciones han sido como publicar mi diario personal", de ahí que conserven "ese punto de melancolía" que le lleva a escribir.

"Lo que me empuja a escribir es la necesidad de ir al psicólogo", bromea, al tiempo que reconoce que "la música triste" le pone "muy contento". "Es como contarle a la gente eso que no te atreves a decir en voz alta y que acabas cantando a los cuatro vientos", señala.

Aunque concibe la tarea de la composición como "un acto de egoísmo" o como una forma de "exorcizar a los demonios", Jero cree que el ser humano escribe para "sentirse comprendido". "La música es una mezcla de esas dos cosas, sabes que alguien te va a escuchar, pero el primer impulso es siempre sacar tu mierda".

Mientras, con la misma calma que ha trabajado en el disco, busca músicos que le acompañen en los conciertos -"ya tengo ganas de llevarlo al directo", dice- Jero dice no entender "como una crítica" que se considere 'Cabeza de León' como "un disco corto".

"Yo pienso en las canciones, arreglo la canción y pregunto cuánto dura, luego las sumo y me salen 34 minutos. No voy a quitar una para que sea más corto ni poner otra para que sea más largo, no tiene sentido", reflexiona.

Además, "a día de hoy quien tiene tiempo de escuchar música, quien tiene esa paciencia, por eso se publican tantos EP's", añade Jero, que concluye: "Prefiero que me digan que el disco es una mierda a no me gusta porque es corto".

Sea como sea, Jero Romero dice haberse quedado satisfecho "en un 98 por ciento" con su debut en solitario y añade: "Si este disco no me hubiera dejado satisfecho sería un fracaso, porque lo he tenido todo a mi favor para que saliera perfecto".