Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina preparan una nueva gira conjunta (y se dan un piquito para celebrarlo)

Actualizado 23/04/2019 18:06:04 CET

MADRID, 23 Abr. (EDIZIONES) -

Después de las giras que realizaron juntos en 2007 y 2012, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina preparan actualmente su regreso conjunto a los escenarios. "Porque no hay dos sin tres", dice el catalán en un divertido vídeo en el que aparece con el jienense.

"Nano, se está preguntando la gente que por qué una tercera vez y yo me pongo romántico y sentimental y solo contesto que por amor al oficio y a nosotros dos", empieza Sabina en este vídeo compartido en redes sociales, en el que Serrat le apostilla: "Tú siempre te has caracterizado por ese lenguaje acertado".

En este anuncio en el que ambos ríen incesantemente, avanza Serrat que "ahora tenemos que ir los tres", a lo que Sabina responde: "Sí, pero el tercero no podemos contarlo". "Bueno, yo siempre cuento con él porque cuesta una pasta de manutención", remata el catalán entre risas.

Vuelve entonces a hablar Sabina: "En estos años, cuando he estado en el escenario me he sentido muy solo. Eso de mirar a un lado y que tú hubieras desaparecido... Digámosle a esta gente que cinco meses antes estamos trabajando muchísimo para darles un espectáculo, hacerles reír, tratar de calentarles el corazón. Para intercambiarnos, cantar yo tus canciones y tú mejorar las mías como sueles".

Termina Serrat remarcando que, "sobre todo", lo hacen porque tienen "unas ganas locas y eso ayuda mucho". "Y además, como dice el refrán, no hay dos sin tres", remacha antes de que ambos músicos se den un beso de camaradería en los labios.

Según avanzan diversos medios sudamericanos, esta gira tendría ya fechas confirmadas en Uruguay, Chile y Argentina en noviembre.