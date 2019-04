Joe Elliott de Def Leppard escoge a sus dos nuevas bandas favoritas: Greta Van Fleet y The Struts

Rock & Roll Hall of Fame induction ceremony

El cantante de Def Leppard, Joe Elliott, ha defendido a Greta Van Fleet de las acusaciones de ser solamente una banda imitadora de Led Zeppelin y que no aporta nada nuevo al rock.

Así, en entrevista con ET Canada con motivo del ingreso de Def Leppard en el Rock n Roll Hall of Fame, Elliott ha asegurado que entre las pocas nuevas bandas a las que presta atención destacan The Struts y Greta Van Fleet.

"Greta Van Fleet son lo más grande ahora. Greta Van Zeppelin, como alguien les llamó", ha bromeado, para proseguir luego: "Pero sí. Ellos suenan como Led Zeppelin, ¿y qué? Cuando nosotros empezamos sonábamos como Queen y AC/DC. Todo el mundo tiene que empezar desde algún lugar".

En cualquier caso, afirma Elliott que su grupo favorito del momento es The Struts, de quienes se declara "un gran fan". "Creo que su cantante, Luke Spiller, es una estrella absoluta. Se merece estar en escenarios en estadios, con suerte algún día estará", ha planteado.