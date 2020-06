Johnny B. Zero presentan nuevo videoclip: 'Biscuits'

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

La banda valenciana Johnny B. Zero estrena este lunes en exclusiva en Europa Press el videoclip de su nuevo sigle, 'Biscuits', grabado durante la cuarentena con la colaboración de Natxo Tamarit (Los Zigarros).

'Biscuits' es una canción con mucho ritmo y buenas vibraciones, en un estilo cercano al funk moderno de los Vulfpeck pero con la personalidad marcada de Johnny B. Zero, en cuyo trabajo los estilos más dispares se dan la mano de forma desafectada a partir del rock y el pop.

Esta vez, Nacho Tamarit (Los Zigarros) ha formado parte de la banda como invitado especial y ha doblado las líneas de sinte de Julio con un sonido de bajo muy funk, además de marcarse un solazo de slap.

La canción trata acerca de que 'no se debe entrar el cocina mientras se esté cocinando ("don't come into my kitchen, I'm making biscuits"). La canción advierte de que 'no te atrevas a molestar mientras se cocinan galletas, porque te puede caer alguna'.

Esto es obviamente una metáfora. Es decir, todos sabemos lo aburrido que es que alguien, un 'hater' o un sabelotodo, te diga que no sabes lo que haces y te dé la brasa o consejos malintencionados acerca de cómo hacer tu trabajo, cómo llevar tu vida, cómo tocar un instrumento, y a ti eso te importa un pimiento.

En este tiempo de cuarentena la banda ha decidido grabar un videoclip que refleje la vida que todos hemos llevado durante el confinamiento. Así, cada uno aparece tocando en su respectiva casa y comportándose desprejuiciadamente, haciendo música.

Además, una animación minimalista que registra el movimiento sonoro de cada uno de los instrumentos crea una sensación de ritmo que refleja lo urgente y original de este single; Biscuits, la revolución del groove.

'Biscuits' se estrena este miércoles 17 de junio en forma de videoclip y en todas las plataformas digitales. Es el segundo adelanto de su nuevo LP, que verá la luz en septiembre de 2020.

Johnny B. Zero, banda valenciana que define su música como rock del futuro, siempre navega entre la política y la sentimentalidad. Su anterior 7", que incluía dos canciones, llegó con el nombre más explícitamente político hasta el momento: 'They Have It, That's Why We Don't Have It'.