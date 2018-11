Publicado 31/10/2018 17:17:26 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madrileña sala de música negra El Junco celebra 14 años ininterrumpidos de música en directo y sesiones de clubbing con una programación especial que se puede consultar en su web 'www.eljunco.com' y cuyo plato fuerte será el concierto que tendrá lugar el 17 de noviembre.

En concreto, ese sábado Adrian Costa (Reyes Del K.O.) y DJ Fönk se encargarán de ponerle la guinda a un mes de festejos que incluyen varios conciertos de las bandas referentes dentro del circuito, algunos de los cuales se enmarca en el Ciclo Jazz Con Sabor A Club (Festival Internacional de Jazz Madrid 2018).

El Junco continuará este mes ofreciendo diferentes propuestas que van desde sus Jam Sessions de entre semana, para las que en esta ocasión cuenta con un plantel de bandas de primer nivel, como la que integra On Fire! (jueves a la medianoche) con músicos de Fuel Fandango y Anaut, o las bandas que pasan por el ciclo Back To The Roots, (miércoles a la medianoche), donde se puede ver a Gaby Jogeix, Norman Hogue, Alex Caporuscio ó Edu Big Hands entre muchos otros.

Los martes la Madness completa la lista de jams de esta sala (que forma parte de las salas consideradas Patrimonio Cultural de Madrid, dentro del censo elaborado por el Ayuntamiento de Madrid) que se guarda los fines de semana para ofrecer los más variados conciertos y Dj Sessions para un público muy variado y ávido de propuestas diferentes.