Kamasi Washington y The Bad Plus, próximos conciertos del Ciclo 1906 en Madrid

Actualizado 10/05/2019 13:00:57 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El lunes 13 de mayo, el Teatro Coliseum de Madrid acogerá el regreso a España de Kamasi Washington dentro del Ciclo 1906: Música para una Inmensa Minoría.

Hay quien opina que Kamasi Washington, saxofonista y compositor nacido en la ciudad de Los Angeles en 1981, ha venido al mundo para revitalizar por completo el jazz y, como prueba, su nuevo disco "Heaven & earth" editado por Young Turks (el mismo sello de The xx, FKA twigs o Sampha).

Kamasi Washington encarna como nadie los valores y contradicciones del jazz en el nuevo milenio. "A veces se me recrimina que haya metido en un mismo espacio una orquesta sinfónica, un rapero, un coro y un conjunto de jazz. Para mí la pregunta es: ¿por qué no?", plantea.

Por otro lado, el Ciclo 1906 programa también a The Bad Plus, una de las bandas más destacadas y singulares de las dos últimas décadas, reconocida por los asombrosos resultados que consiguen al interpretar canciones que nunca se hubiese imaginado en el mundo del jazz tras pasarlas por su filtro y reinventarlas.

Su gira de conciertos les ha traído ya a Vigo (8 de mayo) y Valencia (9 de mayo) y llega ahora a Madrid el próximo miércoles 15 de mayo en el Café Berlín.

Durante la pasada década, The Bad Plus se ganaron a pulso su fama de chicos malos con sus versiones no exactamente ortodoxas de Nirvana, ABBA, Björk, Blondie, Led Zeppelin, Pixies, Aphex Twin o Herb Alpert, entre otros.