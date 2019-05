El Kanka pide a sus fans que no compren entradas en Viagogo: "Es un fraude"

Actualizado 24/05/2019 12:35:38 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Como ya hicieran muchos otros artistas en el pasado, El Kanka ha publicado un mensaje en redes sociales pidiendo a sus fans que no compren entradas para sus conciertos en la web Viagogo.

"No compres mis entradas. No me he vuelto loco, amiguitos, solo quería informaros de que hay una página fraudulenta llamada Viagogo que cobra dinero por unas entradas para mis conciertos y las de otros muchos artistas que no son oficiales. Es un fraude", remarca.

En esta línea, añade en el texto recogido por Europa Press: "Las entradas para mis conciertos siempre estarán anunciadas en mi web oficial y mis redes para que no haya confusiones. Entradas siempre en www.elkanka.com".

"De momento parece ser que no hay forma de denunciar su actividad", lamenta el cantautor malagueño, que termina su mensaje de manera rotunda: "Pero siempre podemos hacer resistencia informándonos unos a otros. ¡Que les follen!"

El Kanka protagonizará desde septiembre su gira más ambicioso, llamada Donde caben 2 caben 3. Dicha gira arrancará el 6 de septiembre en Murcia (Cuartel de Artillería) y pasará después por Sevilla (14 de septiembre, CAAC), Valencia (20 de septiembre, Auditorio de Burjassot), Granada (28 de septiembre, Cortijo del Conde), Zaragoza (5 de octubre, Sala Multiusos), Jaén (11 de octubre, Auditorio La Alameda) y Málaga (12 de octubre, Auditorio Cortijo de Torres).

Habrá aún más en A Coruña (19 de octubre, Sala Pelícano), Bilbao (25 de octubre, La Santana), Pamplona (8 de noviembre, Zentral), Gijón (9 de noviembre, Sala Albéniz), Santander (15 de noviembre, Escenario Santander), Valladolid (16 de noviembre, Sala Blanca), Barcelona (23 de noviembre, Sant Jordi Club), Cádiz (4 de diciembre, Teatro Falla), Cáceres (20 de diciembre, Palacio de Congresos) y Madrid (1 de febrero de 2020, WiZink Center).

"Yo espero que a la gente le apetezca ir pero tampoco me obsesiona eso de agotar entradas, eso no es lo importante", aseguraba El Kanka recientemente en entrevista con Europa Press.