Kurt Cobain sabía que Dave Grohl era un muy buen cantante

Actualizado 04/04/2019 17:23:23 CET

MADRID, 4 Abr. (EDIZIONES) -

El que fuera mánager de Nirvana desde 1990 hasta 1994, Danny Goldberg, ha asegurado que Kurt Cobain era perfectamente consciente de que Dave Grohl cantaba muy bien, por lo que podría dedicarse a la música con otras facetas diferentes a la de batería.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte del líder de Nirvana el 5 de abril de 1994, Goldberg publica esta semana el libro Serving the servant: Remembering Kurt Cobain, en el que relata historias aderezadas con entrevistas con Courtney Love, el bajista Krist Novoselic y otros familiares y amigos.

Con motivo de este lanzamiento, Goldberg ha hablado con The Washington Post: "Kurt me dijo 'no creo que te des cuenta de lo buen cantante que es Dave, pero yo le escucho cantar armonías cada noche'. Había un lado muy fraternal y dulce en él, pero también tenía un toque de envidia. Quiero decir que era competitivo".

Sobre la imagen de Cobain en su libro, añade: "Solo espero iluminar algunas partes de él que estaban un poco subexpuestas, y eso es lo que espero que haga el libro. Que la gente pudiera ver su sonrisa en su mente de la misma manera que lo podía ver yo en la mía".