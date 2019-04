Lady Gaga y Ariana Grande, en la lista de reproducción "ofensiva" del Parlamento de Singapur

Publicado 02/04/2019 16:18:26 CET

SINGAPUR, 2 Abr. (Reuters/EP) -

Las estrellas del pop estadounidense Lady Gaga y Ariana Grande estaban en una lista de "letras ofensivas" presentada a los miembros del socialmente conservador Parlamento de Singapur como parte de una declaración del ministro de la ciudad-estado sobre el discurso del odio.

La declaración del lunes se produjo casi un mes después de que el concierto del grupo de death metal sueco Watain fuera prohibido en Singapur por el supuesto historial de la banda "denigrando a las religiones y promoviendo la violencia".

Singapur mantiene un estrecho control sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de asuntos de raza y religión.

Una foto de la declaración ministerial sobre "restringir el discurso de odio" fue publicada en Facebook por el diputado opositor Chen Show Mao a última hora del lunes con el título "lección del día". La publicación había sido compartida más de 1.000 veces y recibió cientos de comentarios el martes por la tarde.

La lista citaba "Judas" de Lady Gaga y "God is a woman" ("Dios es una mujer") de Ariana Grande, junto con las canciones "Heresy" ("Herejía") de Nine Inch Nails y "Take me to the Church" ("Llévame a la iglesia") de Hozier, como "ilustraciones de letras ofensivas".

Lady Gaga y Ariana Grande han dado conciertos en Singapur anteriormente y la lista no sugería que a ninguno de estos artistas se le prohibiría volver a actuar. El Ministerio del Interior de Singapur no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La declaración se produjo el mismo día en que Singapur presentó una amplia legislación en el Parlamento sobre las noticias falsas, generando miedo entre las empresas de internet y los grupos de derechos humanos de que podría otorgar al Gobierno demasiado poder y obstaculizar la libertad de expresión.