Lady Gaga se disculpa por decir que Zombie Boy se suicidó

Actualizado 06/08/2018 14:09:09 CET

MADRID, 6 Ago. (EDIZIONES) -

Tras la muerte del artista y modelo Rick Genest, alias Zombie Boy, la semana pasada, Lady Gaga publicó en redes sociales un mensaje en homenaje a su amigo y colaborador, en el que afirmaba que su suicidio era "más que devastador". Ahora la cantante se ha disculpado por afirmar precipitadamente y sin pruebas que Genest se había quitado la vida.

"Por respeto a su familia, a Rick y a su legado, me disculpo si hablé demasiado pronto, ya que no había testigos ni pruebas que respaldaran ninguna conclusión sobre la causa de su muerte", tuiteó Gaga. "De ninguna manera quería sacar una conclusión indebida. Mis más sinceras condolencias a toda su familia y amigos", añadió junto a una foto del modelo.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j