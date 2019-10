Lauv anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en mayo de 2020

Publicado 07/10/2019 18:21:27 CET

Lauv - MERCURY WHEELS - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante, productor y visionario pop Lauv visitará nuestro país en mayo de 2020. La Riviera (Madrid) y Razzmatazz (Barcelona) serán testigos los días 13 y 14 de mayo, respectivamente, de la presentación del primer y esperado disco del músico de California, 'How i'm feeling'.

Babygirl, el aclamado dúo de dream pop de Toronto, serán los encargados de abrir los conciertos de esta gira española, según confirma el comunicado remitido a Europa Press.

Las entradas generales se pondrán a la venta el 11 de octubre a las 10:00 horas a través de livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes).

Existe una preventa exclusiva para fans del artista que comenzará el 8 de octubre a las 10:00 desde los canales oficiales de Lauv. Un día después, el 9 de octubre, y a la misma hora, se activará la preventa para fans del artista a través Live Nation y Spotify.

Con tan solo 24 años, Lauv ha pasado de ser un fenómeno del D.I.Y. en su dormitorio de la Universidad de Nueva York, a convertirse en un solicitado compositor para artistas como Khalid, Cheat Codes, Demi Lovato o Charli XCX, y finalmente dar el gran salto a la primera línea con su revolucionario single debut 'I Like Me Better'.