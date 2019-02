Little Mix en Madrid: Entradas ya a la venta (y las reacciones más divertidas en Twitter)

Actualizado 07/02/2019 12:11:00 CET

MADRID, 7 Feb. (EDIZIONES) -

Little Mix recorrerán Europa este año con The LM5 Tour, que comenzará en Madrid el 16 de septiembre, en el WiZink Center (The Ring +), como única fecha española.

La gira tendrá parada en Italia, Austria, Alemania, Holanda y finalizará en Bélgica el 27 de septiembre. La banda seguirá después con una gran gira por el Reino Unido e Irlanda, incluyendo cinco noches en el London O2.

Las entradas para el concierto de Little Mix en Madrid están a la venta desde las 10:00 horas de este jueves 7 de febrero a través de doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradas es de 48 euros para las entradas de pista y 54 euros para las entradas de grada (gastos de distribución no incluidos).

En esta nueva gira, Little Mix interpretará canciones de su último álbum, LM5, como Woman Like Me, junto a sus grandes éxitos, incluyendo Touch, Shout Out to My Ex, Black Magic y Wings.

Y como era de esperar, los fans de la banda están de lo más exaltado y han convertido a Little Mix en trending topic con sus divertidas reacciones en Twitter. Recopilamos algunas: