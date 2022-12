Lizzo, Lil Nas X, Red Hot Chili Peppers y Sam Smith actuarán en el Mad Cool 2023

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lizzo, Lil Nas X, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Queens of the Stone Age y Liam Gallagher, entre otros, actuarán en el festival Mad Cool 2023, que se celebrará del 6 al 8 de julio en Madrid.

Así lo ha anunciado este lunes la organización del festival, que ha detallado los días en los que ofrecerán sus conciertos cada uno de los artistas que componen un cartel que todavía no está cerrado porque faltan nombres por darse a conocer.

Por el momento, el 6 de julio se subirán a los escenarios del festival en el Nuevo Espacio Mad Cool, Lizzo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly y Robbie Williams como cabezas de la jornada. Ese mismo día, el resto de los espectáculos los protagonizarán The 1975, Sigur Rós, Franz Ferdinand, Rina Sawayama, Paolo Nutini, Nathaniel Rateliff, City and colour, Genesis Owosu, Nova Twins, Gayle, Yellow Days, Selah Sue, Insincere y The Amazons, así como Honey Dijon y Two Ex.

El 7 de julio, Queens of The Stone Age, The Black Keys y Sam Smith serán los platos fuertes y también actuarán Rüfüs du Sol, Tash Sultana, Jacob Collier, Puscifer, Angel Olsen, Bombay Bicycle Club, The Driver Era, Men I Trust, Delaporte, Pixey, Hannah Grae y Hotwax, además de The Blessed Madonna y Helena Gallardo.

Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher y The Prodigy son los grandes nombres de la última jornada, el 8 de julio, cuando el festival también recibirá a Jamie XX, Years & Years, The Rose, Sylvan Esso, Cupido, The Hu, Shinova, Touché Amoré, Belako, Ethan Bortnick, Thumper, Anfisa Letyago y Mendi.

La preventa de entradas se llevará a cabo a través de Santander SmartBank a partir del 12 de diciembre para abonos y del 26 en caso de entradas de día. Aquellos que aún no son clientes Santander, podrán reservar su abono y hacerse cliente de forma online. La venta general de abonos empezará el día 15 de diciembre, mientras que la venta general de entradas de día empezará el 29 de diciembre.