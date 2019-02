Luis Fonsi se divierte, canta en vivo y cambia la letra de Despacito con Jimmy Fallon en The Tonight Show

Actualizado 01/02/2019 10:11:32 CET

MADRID, 1 Feb. (EDIZIONES) -

Luis Fonsi ha sido el más reciente invitado en el Tonight Show de Jimmy Fallon en la televisión estadounidense. Por allí pasó el puertorriqueño para promocionar su nuevo álbum, Vida, disponible desde este mismo viernes 1 de febrero.

Aparte de interpretar en vivo en el plató su canción Imposible y de charlar divertido durante un rato con Jimmy Fallon -recordando que formó parte de un grupo a capela con Joey Fatone de NSYNC en su adolescencia-, Fonsi terminó cayendo en las redes del presentador para uno de sus siempre originales e hilarantes sketches.

Así, acompañados por la banda residente The Roots, probaron a cambiar la letra de Despacito, el mega éxito de 2017 de Luis Fonsi, que recientemente acaba de alcanar los 6.000 millones de reproducciones en YouTube. Todo un hito para la música latina y en castellano, reconocido por la presencia del propio artista en la televisión de Estados Unidos.

Despacito se convertía así primero en un tema titulado Flaming Hot Cheeto en voz de Fallon, para pasar después a ser una oda a Jared Leto por parte del risueño Luis Fonsi. La tercera versión, ya a dúo, dijo tal que así: "Tiny Speedo/Old man tanning in a tiny Speedo/I think he needs to be way more discrete-o/This whole beach can see his little pepito/Tiny Speedo".