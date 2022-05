Luz Casal lanza su primer álbum en directo: "Nunca me apartaré de la música"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Luz Casal, quien lanza su primer álbum en directo, 'Solo esta noche', ha asegurado que "nunca" se apartará de la música y es "una de las pocas cosas" que tiene "claras", aunque dejando una puerta abierta a la retirada de los escenarios.

En este sentido, Casal ha reconocido que anuncios como el reciente de Enrique Bunbury --quien no actuará más en directo-- le dan "mucha pena", pero son "decisiones meditadas". "Es una persona que todo lo que produce da interés o le llega muchísima gente, pero cuando alguien toma ese tipo de decisiones, están sustentadas --sin ninguna duda-- por varias", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cantante gallega.

Asimismo, Casal ha asegurado que dedicarse a la música le ha ayudado "emocionalmente y mentalmente", y ha señalado que, cantando, sus problemas "de alguna manera se van". "Tus cosas no resueltas las canalizas a través de una letra determinada, de una melodía determinada. La música ha sido --y es-- una manera de estar en la vida que me produce equilibrio, a pesar de todo el guirigay que hay alrededor", ha expresado.

A su juicio, ser cantante es una profesión que solo muestra "la parte atractiva" del trabajo que se realiza. "Es una profesión que exige mucho físicamente y mucho emocionalmente", ha aseverado, poniendo como ejemplo a los conciertos. "Es un escaparate en el que cualquiera puede opinar de todo y, aunque está bien, no deja de ser una exposición".

"No es lo mismo que tú vayas por la calle de manera anónima y que nadie se fije en tí, que ir por la calle y que se fije todo el mundo en cómo vas andando. Pero este trabajo es así y requiere, como decía, mucho esfuerzo emocional", ha apostillado.

Casal vio la final del festival de Eurovisión, celebrada este sábado 14 de mayo en Turín y que contó con una celebrada actuación de la representante española, Chanel. "Me dedico a esto. Aunque es un espectáculo que se aleja un poquito --o que no es el mismo territorio en el que yo me muevo--, sí que lo vi, sí", ha recalcado y ha calificado 'Slow Mo' de Chanel como una actuación "muy buena". En cambio, ha expresado que ella "no actuaría en Eurovisión".

"COMPARTIR ESE MOMENTO CON LA GENTE"

Luz Casal publica este viernes 20 de mayo su decimoquinto álbum, 'Solo esta noche', que a la vez es su primer disco grabado en directo. El álbum se filmó en su concierto del 21 de julio de 2021 con la Real Filharmonía de Galicia y bajo la dirección de Paul Daniel en la Plaza del Obradoiro (Galicia).

Según ha explicado, la grabación del concierto era "para tenerla como testimonio". "Yo siempre iba dilatando hacer un disco en directo, porque quería un disco en directo que no estuviera alterado, normalmente los discos en directo se graban en varios conciertos, y sacas lo mejor de cada sitio", comenta. En este sentido, ha desvelado que "la sorpresa" vino cuando el equipo se puso a escuchar el concierto.

"Siempre he considerado que un disco en directo tiene que tener esa base que el espectador que está en el concierto percibe, que tu como oyente --sin estar en en ese lugar-- dices cómo me llegan", ha expresado. De esta forma, concluye que "más que por hacer un álbum en directo, es por compartir ese momento con la gente".