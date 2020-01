Mad Cool Festival, candidato a Mejor Festival del Mundo en los NME Awards 2020

Publicado 20/01/2020 16:30:57 CET

La publicación británica NME (New Musical Express), una de las más prestigiosas del sector musical, ha anunciado este lunes las nominaciones a los NME Awards 2020 y Mad Cool es el único festival español que compite por el Premio a Mejor Festival del Mundo.

Se convierte así también en el único festival nacional en conseguir una candidatura a estos galardones. Esta distinción vuelve a reconocer a Mad Cool, que cumple este año su 5º Aniversario, como uno de los mejores y más interesantes festivales de Europa, referente del panorama musical a nivel mundial.

Mad Cool Festival comparte nominación con festivales de la talla de Glastonbury, All Points East, Reading and Leeds y Wireless del Reino Unido, Coachella de Los Ángeles (Californa, EE.UU.), Rock in Río de Río de Janeiro (Brasil), el Fuji Rock de Naeba (Japón) y el Sziget de Budapest (Hungría). Los premios se concederán el próximo 12 de febrero durante el transcurso de una gala que tendrá lugar en Londres.

Mad Cool Festival ya consiguió el Premio al Mejor Cartel del año 2018 de la primera edición de los Premios a los Mejores Festivales Europeos de la revista NME, siendo así el primer festival no británico en conseguir un galardón de estas características.

Los próximos 8, 9, 10 y 11 de julio, Mad Cool Festival volverá a abrir sus puertas con artistas como Taylor Swift, Twenty One Pilots, Billie Eilish, The Killers, Kings of Leon o Faith No More.