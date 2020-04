Mad Cool: "Nuestro objetivo es celebrar el festival en las fechas anunciadas, somos positivos pese a las circunstancias"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Mad Cool continúa trabajando con el objetivo de celebrar "en las fechas anunciadas" su quinta edición, prevista en el recinto de Valdebebas-IFEMA del 8 al 11 de julio con nombres como Taylor Swift, The Killers, Billie Eilish, Kings of Leon o Faith No More.

"Nuestro objetivo es que se celebre en las fechas anunciadas. Somos positivos a pesar de las circunstancias y confiamos en las autoridades sanitarias para superar la emergencia que estamos viviendo todos", apuntan a Europa Press desde la organización.

Y añaden: "Tenemos el firme compromiso de seguir todas las directrices y exigencias de las administraciones públicas y cumplir así con lo que consideramos fundamental: garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro público, de los artistas y de todas las personas que trabajan en el festival".

Desde el festival madrileño expresan, además, su "apoyo y cariño a todas las personas afectadas por esta crisis", al tiempo que manifiestan su "agradecimiento a todos aquellos que están trabajando incesantemente para solucionar este problema".

El Mad Cool sigue confiando en el calendario, por tanto, igual que otros grandes eventos musicales a celebrar a partir de julio en nuestro país como pueden ser Bilbao BBK Live, Resurrection Fest o FIB, entre otros muchos que mantienen también sus fechas iniciales.

No han tenido este margen de maniobra todos los demás festivales más cercanos en el tiempo, incluyendo a otro gigante como el Primavera Sound de Barcelona, que recientemente anunciaba que pasaba de junio a finales de agosto. Este mismo jueves otro festival madrileño, el Tomavistas de finales de mayo, anunciaba también su aplazamiento hasta septiembre.