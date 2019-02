Malú suspende su Oxígeno Tour para pasar por el quirófano

Actualizado 31/01/2019 18:30:52 CET

423661.1.500.286.20190131132252

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Malú tuvo que retrasar un mes el inicio el pasado octubre de su Oxígeno Tour debido a un "accidente en el escenario durante los ensayos generales de la gira".

Inicialmente evitó pasar por el quirófano y pudo hacer los conciertos gracias a mucho trabajo de rehabilitación y fisioterapia diaria, un tratamiento duro y difícil.

Pero la madrileña finalmente tendrá que operarse: "Como muchos sabéis, durante los ensayos de esta última gira sufría una caída que me generó una rotura de ligamentos del tobillo derecho".

"Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo la agarré", explica en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta línea, remarca que peleó y trabajó "durísimo" para subirse al escenario y ofrecer "el show que durante tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, pasión, emoción e ilusión".

Y aún añade: "Conseguí con mucho esfuerzo estar ahí y daros todo de mí. Ni vosotros ni el show merecíais menos. A día de hoy, me veo obligada a contaros que finalmente me tengo que operar".

"Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero esto es algo que no está en mis manos, no depende de mí", destaca.

Para terminar, lanza un mensaje de amor a sus fans y avanza que va a "seguir peleando y trabajando duro" para recuperarse "bien y volver con más fuerza que nunca". "¡Voy a por todas, mi gente!", remata.

DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS

Malú cerró en diciembre la primera fase de Oxígeno Tour con dos conciertos en el WiZink Center de Madrid, colgando en ambos el cartel de 'no hay entradas'.

Ciudad de México (México), Santiago de Chile (Chile), Córdoba (Argentina), Buenos Aires (Argentina), Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Sevilla, Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella (Starlite Festival), Mérida y Córdoba eran las siguientes paradas de Oxígeno Tour.

La devolución de las entradas de los shows de Malú en Sevilla y Córdoba se realizará mediante el sistema utilizado para la compra de las mismas a partir del 4 de febrero. Las adquiridas online serán devueltas automáticamente. Para las adquiridas en tiendas o por teléfono se podrá solicitar la devolución del importe de la entrada en ese mismo punto de venta a partir del 4 de febrero.

Para la devolución de entradas de los conciertos de Malú en Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella y Mérida, los compradores deberán de ponerse en contacto con el punto de venta donde adquirieron las entradas.