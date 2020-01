Meat Loaf: "No hay cambio climático, a Greta Thunberg le han lavado el cerebro"

Actualizado 03/01/2020 15:06:03 CET

MADRID, 3 Ene. (EDIZIONES) -

Meat Loaf ha asegurado a que la joven activista contra el cambio climático Greta Thunberg "le han lavado el cerebro", al tiempo que ha remarcado que no existe eso del cambio climático.

"A Greta le han lavado el cerebro pensando que hay cambio climático y no lo hay", ha declarado al Daily Mail, añadiendo: "No ha hecho nada malo, pero se ha visto obligada a pensar que lo que dice es verdad".

El rockero de 72 años, quien hizo campaña por el republicano Mitt Romney en 2012 y trabajó con Donald Trump en 'El aprendiz' en 2010, ya planteó tiempo atrás que había perdido conciertos por la política.

A este respecto, aseguró a Esquire en 2012 que su presencia había sido censurada en un par de programas de televisión después de que USA Today le incluyera en una lista de artistas republicanos.

"Nunca he sido derecha o izquierda y no estoy seguro de que esté en el centro. Tengo muchas ideas de izquierda y otras muchas de derecha y no sé donde me pone eso. Eso me convierte en raro", destacó.