Mon Laferte presenta nuevo single y anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Actualizado 10/09/2018 12:20:00 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después del éxito alcanzado por el álbum La Trenza, Mon Laferte presenta El Beso, su nuevo single, con producción de Omar Rodríguez-López de At The Drive-In y The Mars Volta.

La grabación de El Beso se realizó en los estudios del Capitol Records Building, en Los Ángeles, donde hicieron lo propio artistas tan importantes como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles, The Beach Boys y Green Day, entre muchos otros.

El Beso es el primer tema que se extrae de la próxima producción discográfica de Mon Laferte, cuyo lanzamiento está previsto para finales del 2018.

La artista chilena anuncia además dos fechas en España: 8 de noviembre en Madrid (Joy Eslava) y 13 de noviembre en Barcelona (Apolo). Entradas a la venta este martes.