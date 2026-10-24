Música y esperanza se unen en Madrid por las mujeres que luchan contra el cáncer de mama: "Nadie está solo"

El estadio Movistar Arena de Madrid, teñido de rosa para la ocasión, a 24 de octubre de 2026 en una nueva edición del concierto solidario 'Cadena 100 Por Ellas', un evento musical a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estadio Movistar Arena de Madrid, teñido de rosa para la ocasión, ha acogido este sábado 24 de octubre una nueva edición del concierto solidario 'Cadena 100 Por Ellas', un evento musical a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), presentado y patrocinado por El Corte Inglés que, tras más de una década de historia, se ha consolidado como un pilar de apoyo social en la lucha contra el cáncer de mama.

El concierto, que ha comenzado puntual a las 20:00 horas con todas las entradas agotadas, ha ofrecido casi tres horas de música en directo de una velada encabezada por Leire Martínez, que ha interpretado en directo el himno de esta edición, 'Quédate en su voz', una composición propia escrita desde la perspectiva de quienes acompañan a las pacientes y que ha contado en el escenario con la emotividad de un grupo de mujeres diagnosticadas, que han arropado a la cantante vestidas todas ellas con camisetas de color rosa.

Junto a la vocalista, que ha interpretado una de las canciones acompañada de Edurne, el cartel de la noche ha contado con una representación musical de distintas generaciones y estilos del panorama nacional. Así, figuras veteranas como Fangoria y Rosana, se han unido cantantes consolidados como Pablo López, Conchita y Huecco, además de artistas emergentes como Marlon, Marlena y Vicco. Todos ellos han tenido palabras de admiración y cariño hacia todas las personas con cáncer, no solo las que sufren el de mama.

Los locutores Javi Nieves y Mar Amate, presentadores del programa matinal '¡Buenos días, Javi y Mar!', espacio radiofónico en el que germinó esta iniciativa solidaria, han vuelto a dirigir el evento -acompañados de otros locutores de la cadena- cuyo origen se remonta al 26 de octubre de 2013, cuando la oyente Gema Salardón intervino en directo para relatar su experiencia con el cáncer de mama y compartir cómo la radio la había acompañado durante el proceso. Aquella llamada dio lugar a un primer concierto que, a lo largo de los años, se ha transformado en todo un movimiento social. Por ello, durante sus intervenciones, los locutores han lanzado un mensaje de apoyo y unidad: "Nadie está solo, nadie está sola".

La cita ha contado con una amplia cobertura a través de las frecuencias de la emisora, la web de Cadena 100 y sus perfiles en redes sociales. Asimismo, el evento se ha retransmitido en directo a través del canal oficial de la cadena en YouTube, incluyendo una emisión previa desde las 19:40 horas.

"EL CANCER DE MAMA ES UNA MIERDA"

El concierto ha contado con un público unido por un denominador común: la lucha contra el cáncer de mama. Asi se expresan Ana y Marisa, que inciden en la necesidad de desmitificar la gravedad de la enfermedad y en la importancia de mantener el apoyo social e institucional más allá de fechas señaladas como el 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer.

"El cáncer de mama es una mierda. Parece que por ser de mama es más light y de eso nada: una vez que te diagnostican, tu vida cambia para siempre", subraya Ana, al tiempo que destaca la labor fundamental del equipo sanitario (médicos, investigadores, psicooncólogos y enfermeras oncológicas), así como de la familia y amistades para sostener la calidad de vida. "También son imprescindibles", enfatiza en declaraciones a Europa Press.

Ana recuerda de forma especial a su amiga Sara, fallecida en enero de 2017 a causa de un cáncer de mama metástasico, tras convivir seis años y medio con la enfermedad. "Vivió con mucha fuerza e intensidad, pero no hubo tratamiento para ella; por eso hay que apoyar la investigación, nuevos tratamientos y esperanzas. Aunque sean pequeños granitos de arena, cada paso y cada ayuda cuenta" reclama.

Durante el tratamiento, Ana conoció a Marisa (enfermera en el Hospital Doce de Octubre, en Madrid) a quien considera su "ángel de la guarda", argumentando que "el acompañamiento de unas mujeres a otras que han pasado por lo mismo es primordial". "Nadie sabe entender a una paciente como otra paciente", reflexiona Ana, que destaca la importancia de este apoyo mutuo, pues transmite la esperanza de que "la vida continúa tras la fatalidad inicial del diagnóstico".

Precisamente, Marisa es toda una veterana en asistir al concierto solidario de 'Por Ellas', que este 2026 cumple su 14 edición. "Vengo desde el primer concierto. No se me olvidará ese momento, pelos como escarpias y una emoción contenida que se repite año tras año, aportando mi granito de arena para la ayuda a la investigación, que es tan importante. Sin ella, muchas mujeres, incluida yo, probablemente hoy no estaríamos aquí. Así que animo a todas las mujeres a que aporten su granito de arena, con lo que puedan, con lo que sea. Y si nos vemos en el concierto de 'Por Ellas', mejor que mejor", asegura.

Por ello, este sábado vuelve a acudir a la cita y rememora a Europa Press el momento en el que recibió el diagnóstico, cuando tenía 37 años y dos hijos de corta edad, de 4 y 1 año. "El mundo se derrumbó a mis pies, pero pensé que mis hijos no podían perder a su madre", afirma. Ante la indicación de su oncólogo de que la recuperación dependía en un 50% de la medicina y en un 50% de su actitud, su determinación fue rotunda: "Mi respuesta fue: mi 50% está ganado, ahora os toca a vosotros con la medicina".

Tras un proceso prolongado de intervenciones quirúrgicas y tratamientos, Marisa celebra 15 años de supervivencia. En este camino ha contado con el acompañamiento de su marido, que se hizo socio de la AECC tras el diagnóstico. Este apoyo de la familia es esencial, como defiende Mar, hermana de Ana. "Cuando alguien muy cercano te dice que tiene cáncer, al principio no te lo crees, te quedas sin palabras. Los momentos de incertidumbre son muy angustiosos, conocer los tratamientos es abrumador", confiesa a Europa Press.

"Hay tanta información nueva de golpe y que, la verdad, no tiene ni pizca de gracia, que cuesta asimilarla. Ver la fortaleza y valentía con la que afrontan el día a día es asombroso y admirable. Solo puedes quererlas más", apostilla.

NUEVO ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo de 'Cadena 100 Por Ellas' ha vuelto a contar con el patrocinio principal de El Corte Inglés que, como parte de este compromiso, ha ofrecido a lo largo de este mes de octubre, tanto en sus centros como en la web y en la app, una amplia selección de artículos solidarios en todas las áreas de venta, cuya recaudación se destina a financiar un nuevo proyecto de investigación de la mano de la AECC.

Se trata de un estudio liderado por la doctora Ángela Nieto, que se va a desarrollar en el Instituto de Neurociencias de Alicante y que consiste en impedir la resistencia del cáncer a los tratamientos para prevenir recaídas pues uno de los mayores desafíos en la lucha contra el cáncer es que, aunque muchos tratamientos funcionan al principio, algunas veces los tumores pueden volver más fuertes.

Por ello, el equipo de la doctora Nieto busca entender cómo las células cancerosas aprenden a resistir, para poder impedirlo ya que algunas células logran sobrevivir al tratamiento y cambian su identidad para seguir multiplicándose. Esta capacidad de adaptación, conocida como plasticidad celular, podría ser la clave de la resistencia.

De este modo, con ayuda de tecnologías avanzadas que analizan célula por célula, se busca identificar los mecanismos de resistencia al tratamiento para diseñar nuevas dianas terapéuticas que impidan que el cáncer se adapte. Una esperanza para todas las mujeres afectadas que este sábado, acompañadas de amigos y familiares, han vuelto a lucir de rosa en un canto a la esperanza y un llamamiento a la importancia de la inversión para la investigación.