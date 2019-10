Nace un nuevo festival en Rivas Vaciamadrid: Rock the Night

Actualizado 18/10/2019 14:42:09 CET

Rock The Night - MADNESS LIVE

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

En la misma semana en la que se confirmó la baja del Download Festival Madrid para 2020, nace un nuevo festival llamado Rock the Night que celebrará su primera edición en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid los días 25, 26 y 27 de junio de 2020.

"El impresionante anfiteatro, con capacidad más que suficiente para este tipo de eventos, encaja a la perfección con el planteamiento de Rock The Night Festival, donde la combinación de espacio para estar sentado o de pie proporciona la comodidad necesaria para disfrutar de la experiencia festivalera al máximo", apunta el comunicado de la promotora Madness Live recogido por Europa Press.

Para esta primera edición, adelantan que contarán más de cuarenta artistas en tres jornadas, con dos escenarios en el auditorio y otro en el recinto ferial cercano. "Desde el hard rock melódico hasta los sonidos más extremos", anticipan.

Y aseguran: "Además de la fácil comunicación con el recinto tanto en coche como transporte público (con la estación de metro Rivas Futura a escasa distancia del recinto), la organización del festival facilitará un servicio de autobuses lanzadera desde Madrid capital, tanto para ir al festival como para volver una vez acabe la jornada".

Madness Live organizó este año el festival Rock the Coast en Fuengirola (Málaga), que no tendrá continuidad en 2020. Rock the Night parece nacer en Rivas como continuación al que el pasado verano congregó en la localidad malagueña a bandas como Scorpions o Rainbow, entre otras muchas.