Nena Daconte: "Ahora la historia de la música la están escribiendo también mujeres"

Actualizado 07/03/2019 15:36:57 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Seis años después, Nena Daconte está de vuelta con Suerte..., un nuevo álbum que gira en torno a una premisa: "Me gusta pensar, si de verdad estuviera todo escrito, que la suerte es una especie de fuerza que te va acercando a tu destino y hay que estar muy atenta a esas pequeñas señales que aparecen en el camino".

"Las cosas de mala suerte las interpreto con el tiempo como cosas que tenían que pasar de esa manera porque así tenía que ser para que sucediera lo siguiente", apostilla a Europa Press Mai Meneses (Madrid, 1978), quien luego remarca que el recuperado presente de su proyecto musical es el que es porque ella ha "seguido ese instinto" que le ha "ayudado a llegar hasta hoy".

Así, tras afirmar que ella es "muy positiva aunque componga de los momentos de más tristeza", explica que este lustro alejada de la música se debe al "miedo escénico" que llego a padecer por culpa del éxito. "Cuanto mejor iba Nena Daconte más me agobiaba la responsabilidad y me parecía que todo estaba mal", admite.

"Decidí dejar la música porque era la única cosa que me hacía verdaderamente sufrir en el día a día y no tenía sentido aunque todo marchaba súper bien", recuerda, para acto seguido subrayar que gracias al silencio y a "mucha terapia" para conocerse a sí misma, ha "vuelto a creer que la música por sí misma, sin todos los adornos que tiene alrededor de industria y demás, merece la pena".

Para zanjar esa mirada al pasado reciente, asegura Mai Meneses que "con el tiempo aprendes a no ser tan perfeccionista", e indica luego que así llegas a ser "más libre y te importa tres pepinos si lo que haces gusta o no al público". "Te quitas un gran peso de encima así", confiesa entre risas.

COMPONER DE BAJÓN

Durante ese tiempo de retiro, llegó la madrileña a pasar "por lo menos tres años sin escuchar nada de música", algo que en última instancia le sirvió para componer: "Cuando estoy un tiempo sin escuchar música, me termina saliendo por algún lado. Cuando estoy más de bajón compongo y me sirve de terapia porque me hace muy feliz. Cuando consigo terminar una canción soy la mujer más feliz del mundo".

Así pudo dar forma a este quinto disco, integrado por siete canciones porque ese es su "número de la suerte". Y caminando hacia la luz consiguió también "recuperar el espíritu con el que nació Nena Daconte autoeditándose en 2005".

Dejando atrás sus años en una gran multinacional, regresa Mai Meneses ahora a la autoedición y entrega así unos "temas muy sencillos y minimalistas, maquetados con guitarra y voz y alguna base pero muy poco", con la ayuda del productor Paco Salazar.

"Ha quedado muy intimista, aunque sin perder esa parte más rockera que siempre he tenido", resume, para insistir en que ha "vuelto a hacer" lo que le "gustaba antes de que todo se desbocara" allá por 2005 gracias al éxito comercial de sus primeros trabajos. "En la vida hay momentos en los que es fácil perder la perspectiva y perder la esencia de por qué una está aquí", remata.

LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO

Encantada con su momento presente, asegura divertida Mai que "ahora la autogestión ya no es noticia porque es lo común", y concede que "en todos estos años ha cambiado mucho la industria de la música, las redes sociales atesoran mucho poder y ha cambiado mucho la forma de escuchar música".

Por eso Suerte contiene siete canciones, con la idea de dejarlo "abierto y libre" a la llegada de otras canciones que sigan perteneciendo a este etapa en la que el concepto tradicional de álbum no es necesariamente el prioritario.

Sobre el éxito de antaño y su regreso a la autogestión, bromea Mai al reconocer que "ahora mismo" es "independiente". "Técnicamente soy indie", prosigue entre risas, al tiempo que plantea que "la diferencia entre los esos dos mundos, el comercial del mainstream y el indie, ya no es tanta, porque al final se trata de música".

Y aún agrega: "Como oyente yo escucho mucha música comercial pero también mucha que no sonaría en las radios. Pero al final son canciones, es música, es una tontería diferenciarlo porque no es tanta la diferencia. El pop es música popular para la gente al final".

MUJERES COMPOSITORAS

En estos quince años de Nena Daconte también ha cambiado el lugar de la mujer en la música, algo que ella argumenta rememorando: "Siempre me han dicho que se sorprendían de que yo compusiera. No sé si por ser mujer o por mi forma de hablar, pero me ven de forma automática en plan 'vale pues esta es la que canta y ya está'. Y eso a pesar de que cuando estaba Kim -Fanlo en el grupo, hasta 2010-, él tocaba la guitarra y arreglaba, pero el trabajo de componer era mío como ahora".

"La gente no me identificaba como la compositora de mis canciones", continúa, para después subrayar que "eso va cambiando". "Por lo menos, ahora la historia de la música la están escribiendo también mujeres y yo creo que es importante que tengamos esa cabida y ese foco, pues parece que las mujeres en la música siempre hemos estado detrás de los hombres. Y está bien que se haga hincapié, nunca está de más. Se ha avanzado muchísimo como sociedad gracias al feminismo y hay que seguir avanzando".

Para terminar, anticipa que ahora está ya centrada en montar la presentación del nuevo álbum en vivo, reimaginando sus viejas canciones para ser "Nena Daconte 2020". Y lanza una última reflexión sobre la definición de éxito en su caso personal: "Volver a sentir la música y hacer mis canciones. Si encima consigo conectar con el público mejor todavía, pero ya fui número 1 así que no tengo la nostalgia de volver a vivir eso".