Nick Cave responderá preguntas del público en sus conciertos

MADRID, 10 Mar. (EDIZIONES) -

El cantante y escritor australiano Nick Cave ha anunciado una gira muy especial y no... no es de conciertos. En un alarde de inspiración, Cave tiene como objetivo acercarse más a su público con un tour en el que responderá las cuestiones que el público le planteé.

El líder de The Bad Seeds, que actuará en Barcelona el 31 de mayo, anunció a través de un comunicado estos particulares foros públicos. " Siempre me ha encantado el formato de preguntas y respuestas, no las entrevistas formales en el escenario que les precedieron, sino las preguntas de la audiencia después", expresó.

"Ha habido una conexión con la audiencia a través de los recientes shows en vivo donde todos hemos mostrado una especie de voluntad de apertura y pensé que una conversación directa con la audiencia podría ser valiosa. El público puede preguntarme cualquier cosa y haré todo lo posible para responder", concluyó.

El peculiar tour de Cave visitará las ciudades de Northampton (Massachusetts) el 30 de mayo, Boston (Massachusetts) el 1 de mayo, Nueva York (Nueva York) el 3 de mayo y finalmente el condado de Brooklyn (Nueva York) el 5 de mayo.

El 12 de abril, diferentes salas de cine de España proyectarán Distant Sky, el documental que refleja el directo de Cave y su banda. La producción capta los temas que tocaron en directo en Copenhague, entre los que el cantante refleja la perdida de su hijo de quince años, quien falleció en 2015.